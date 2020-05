Muffins de manzana que son una locura

Ingredientes

- 1 manzana chica⁣ (80-100gr sin cáscara ni tronco)

- 80 g de harina (trigo, integral, leudante, almendras, avena, etc)⁣

- 1 cdita. de polvo de hornear (excepto si es leudante)⁣

- 2 cditas de semillas de lino + 6 de agua⁣

- 40 g de azúcar ó 4-5 sobres ó 2 cditas de sucralosa

- 1 pizca de esencia de vainilla⁣

- nueces (opcional)



Preparación

⁣Dejar en remojo las semillas de lino (se forma un gel), se pueden procesar o moler previamente si no te gusta que se vean. Procesar o rallar la manzana. Colocar en un bol “el gel”, el edulcorante, la esencia, la manzana y mezclar. Agregar la harina tamizada y mezclar (NO batir). Colocar la preparación en moldes para muffins rociados con spray vegetal, agregarle nueces por encima y llevarlo al horno previamente recalentado a 180° C por 15-20 minutos.