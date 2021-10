Fanny Baudens confesó que fue acosada durante años por uno de sus superiores mientras prestaba funciones en Skanska, entre 2005 y 2009. No se animó a realizar la denuncia. En 2013 la despidieron sin justificación. Fue su única experiencia laboral en el sector hidrocarburífero, no quiso volver. Agregó que en varias oportunidades buscó ayuda en el sindicato de Petroleros Privados, pero “siempre” le dieron la espalda.



Veronica Piñero relató que le propusieron ir a cenar con el delegado del gremio de Petroleros Privados para que le den un puesto en la industria. Se negó e igualmente logró que la contrataran. Luego comenzó a recibir mensajes de acoso por parte del mismo gremialista.

Sostuvo que sufrió violencia de género mientras era empleada de TSB entre 2011 y 2014. Se animó a radicar una denuncia, pero no se la quisieron tomar en la Comisaría de Catriel. Tuvo que recurrir al sistema de Salud Mental de salud pública porque sufrió varias crisis nerviosas. Perdió un embarazo en ese proceso. Tampoco quiso volver a buscar trabajo en el rubro.



Estas situaciones, cuentan hombres y mujeres del sector, son moneda corriente, pero todavía es un tema tabú en la industria. “Lamentablemente todavía no estamos preparados como sociedad para poder afrontar la violencia de género en el ámbito petrolero”, relató una mujer con un puesto jerárquico en una importante compañía de la región.

Si bien el escenario parece estar mejor que hace algunos años, el ambiente mantiene patrones y hábitos carentes de perspectiva de género.



Río Negro contactó a otras mujeres que experimentaron situaciones similares, y más graves también, pero que no quisieron revelar su identidad. La mayoría por miedo, otras por vergüenza. Históricamente la industria del petróleo ha sido un espacio para hombres donde el discurso machista se naturalizó y el lugar para las mujeres quedó reducido, en el mejor de los casos, a trabajos administrativos.

Incluso hoy, con todos los avances que logró la revolución feminista son escasos los puestos jerárquicos ocupados por mujeres. Según un informe del Grow, Género y Trabajo solo el 19% de puestos de la industria cargo de mujeres. El estudio se hizo sobre el sector petrolero en 2020.



“Es una industria altamente masculinizada, donde la ocupación femenina se ha estancado en torno al 19% por lo menos en la última década, una proporción mucho más baja que la participación promedio de mujeres, que es del 33% en el sector privado”, sostiene el documento.



Hay muchas profesionales, ingenieras, licenciadas y técnicas que no pueden ingresar al mundo petrolero. Fue una de las razones por las cuales un grupo de diputados de Río Negro elevó un proyecto para que se garantice la equidad de género en los puestos laborales.

Ayelen Cayunao es técnica en petróleo recibida en Catriel que hace algunos años impulsó la carrera; sin embargo no logra ingresar a trabajar y asegura que es por su condición de mujer. Relató que todas las demandas laborales que surgen de la industria son para hombres. Explicó que las compañías piden experiencia laboral como una forma de acotar posibilidades a las mujeres que en su mayoría no cuentan con ese requisito porque históricamente no han tenido posibilidades de ser contratadas.



Carlina Espinosa atraviesa una situación similar; se recibió de técnica en Petróleo en 2013 . Narró que hace algún tiempo se organizaron con un grupo de egresadas que no consiguen tener una oportunidad en el mundo laboral.

Agregó que solamente son contratadas técnicas o licencias en seguridad e higiene porque “las necesitan” pero que en su mayoría ni siquiera les dan movilidad.

Relatos

“Si sos mujer, entrás a laburar si hacés un favor sexual, o como en mi caso si tenés algún familiar. Mi papá se jubilaba en ese momento y yo pude entrar. Yo era técnica en administración de empresas, pero trabajé mucho tiempo como camionera. Una vez adentro me di cuenta de los casos de violencia de género, sobre todo acosos. Era algo que estaba naturalizado. Fue muy chocante”, contó Verónica, nacida y criada en Catriel. Ingresó a trabajar en TSB en 2008.

Relató que tras llevar el curriculum vitae al gremio, era una exigencia, contó, la llamó una mujer para invitarla a una cena para presentarle a un delegado gremial. Ella no aceptó.



“Una vez que entré a trabajar empecé a sentir, no solo el acoso, sino situaciones muy desagradables. Un día el transporte no fue a buscarme a Señal Picada y me dejó 12 horas tirada, sola. Te hacían cosas horribles en el campo”, recordó.



La mujer reveló que fue a realizar una denuncia pero que no se la tomaron cuando dio los nombres de los acosadores. Aseguró que se reunió con dirigentes del sindicato y tampoco le dieron respuestas. Finalmente dejó el rubro. “Quedé con muchas secuelas”.



Fanny trabajó 5 años en Skanska para Petrobras como recepcionista, fue entre el 2005 y el 2009. Contó que ingresó al rubro gracias a una pareja que tenía en ese momento, que también era empleado de la compañía. “Me echaron sin causa, obvio que me indemnizaron pero yo no acepté la baja porque no tenían causa y me tuvieron un año hasta que me obligaron a “arreglar”, sino también iban a echar a quien era mi pareja en ese momento”.



Relató que sufrió acoso por dos superiores de la empresa. No se animó a realizar la denuncia porque en esos años era un tabú todas las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género.



“Había acoso en todos los ámbitos, se veía mucho en los comedores. Lo sentí sobre todo con un ingeniero que había llegado de La Plata y empezó a acosarme a través de las líneas internas de mensajes que tenía la empresa”.



Describió que en ese momento no había acompañamiento visible a las mujeres que sufrían violencia de género. “No teníamos ayuda de nadie, ni mi exmarido se pudo meter. Fue muy duro. Al final a este señor lo sacaron de la empresa justamente por otro caso de acoso. Esa chica lo denunció al gremio y lo sacaron. Me decía ´te llevó a tu casa a la salida´, ´qué linda estás hoy”, qué linda te queda esa ropa´, ´cuándo nos vamos a ver´.



Fanny detalló que tampoco habló con el responsable de Recursos Humanos porque “estaba confabulado con él. Nunca hicieron nada. Pero como ya había muchas quejas, lo sacaron de la empresa”.



Sobre el superior que la acosó dijo: “Era un sexópata, me mandaba mensajes pornográficos. Es un mundo muy machista y el sindicato me soltó la mano. Tuve una reunión con Guillermo Pereyra pero no me escuchó, él es el peor de los líderes machistas en el petróleo”, manifestó la mujer que no volvió a trabajar en la industria.



Carlina contó que se recibió en 2013 de técnica en petróleo pero que nunca logró ingresar a una empresa del sector. Prestó servicio para la provincia -Edhipsa- pero no en el ámbito privado.



“Me echaron después de un accidente y nunca más pude ingresar a pesar de tener experiencia. Es muy frustrante porque te cierran las puertas. Te cansás de mandar curriculums, cumplís con los perfiles que el puesto solicita, pero no te llaman porque sos mujer, no mandan mujeres al campo”, señaló. Contó que se armó un grupo entre mujeres que están en esa situación.



Ayelén también es técnica en Petróleo y atraviesa la misma situación de Carlina. Relató las mismas dificultades para tener oportunidades laborales en la industria. “Salen puestos laborales pero siempre apuntan a varones. Se hace imposible ingresar. O piden con experiencia previa y no dejan entrar a las mujeres. Me cansé de ir a golpear la puerta al Sindicato y nada. Conozco muy pocos casos de compañeras que pudieron entrar”, contó la mujer.

“Además el sindicato tiene muy mala fama acá, sé que muchas chicas han pasado por malas situaciones a cambio de un puesto laboral”, relató.

Avanzan las gestiones para promover una ley de género

Semanas atrás hubo una reunión entre el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la diputada provincial de Río Negro Daniela Salzotto (FdT) para dialogar, entre otros temas, sobre el proyecto de ley que impulsó junto a su compañero de banca Pablo Barreno para garantizar la equidad de género en material laboral en el rubro energético, especialmente en el hidrocarburífero.



Según contó Salzotto, el funcionario nacional se comprometió a gestionar una reunión con los directivos de YPF para avanzar sobre posibles lineamientos. “Compartimos miradas respecto al proyecto de ley que busca mayor equidad de género en materia laboral del rubro energético. La ley nacional también avanza en ese sentido por lo que insistí en la necesidad de que las mujeres jóvenes puedan acceder a un empleo formal en condiciones de igualdad”, indicó la legisladora.



Salzotto señaló que otros de los puntos que se discutieron fue la importancia de generar estadísticas “reales” de la incorporación de mujeres a la industria. También se reunió con la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación, Maggie Luz Videla Oporto.



El mes pasado, el Parlamento Patagónico aprobó de forma unánime un proyecto de comunicación para recomendar a las provincias de la región que legislen sobre la temática de género en el sector energético. Salzotto aseguró que los hechos de violencia se siguen reproduciendo en el sector y que es imperiosa la necesidad de generar políticas de Estado.

El documento detalla que en Río Negro, según una encuesta de uso del tiempo y cuidados, realizada por el INDEC en 2013, el 91,8% de las mujeres realizan labores de cuidado, mientras que la participación de los varones llega solo al 60%. Este fenómeno se conoce como segregación horizontal del trabajo y contribuye a la desigualdad de género, en términos de cantidad y de calidad del empleo.



El proyecto busca ampliar el mercado laboral, tanto en las empresas públicas como en las privadas, dedicadas a la actividad petrolera o gasífera y su red de actividades conexas “alentando la incorporación de la mujer, en actividades a la fecha reservadas para varones, asegurando de esta manera el derecho al acceso igualitario al empleo.