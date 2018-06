El Renegado: “No esperaba nada de la Selección e igual me defraudaron”

Gracias Nigeria. Gracias hermanos nigerianos por darnos una nueva oportunidad de ilusionarnos para que Jorge Sampaoli tenga una nueva oportunidad de hacer papelones.

“Sampaoli no es mi discipulo, es mejor que yo”, dijo alguna vez Bielsa. Ya nos dimos cuenta, Marcelo.

Por lo menos Bielsa quedó eliminado en primera ronda con cierto grado de dignidad, ahora tenemos otra chance de que la eliminación sea denigrante.

Porque, voy a ser sincero de vuelta, después de lo que vimos ayer de Nigeria: ¿en serio piensan que vamos a poder ganarles?

La gran incognita pasa por saber con qué nos va a sorprender el DT que tenemos.

Quedan pocos días para el próximo partido y Sampalobby tiene tiempo para ensayar con jugadores que después no van a ver ni un minuto de juego.

No esperaba nada de la selección y aún así lograron defraudarme. ¡Increíble!

Imagino que ahora, con la soga al cuello, va a poner a Armani, Lo Celso y Pavón de titulares. O eso quiero creer.

“La pelota parada no define partidos”, dijo el crack del DT, en un Mundial donde el 60% de los goles vinieron por esa vía.

‘‘El arquero tiene que jugar bien con los pies”, otra frase del erudito. ¡No, Sampa, no! El que está abajo de los tres palos tiene que evitar que la pelota vaya adentro del arco, nada más. Para eso tenemos a Armani y a otros diez tipos.

Menos chamuyo y más trabajo serio, aunque parece que usted prefiere inventar.

No creo que sea tan complicado poner dos líneas de cuatro y dos delanteros, estimado. Le quedan tres días para armar un equipo decente, y si no se siente capaz, mejor de un paso al costado. Total, peor no se puede jugar. Váyase ahora, Sampa. Así se ahorra otro disgusto y capaz que a la selección le va mejor.

P.D.: No dije nada de los jugadores, porque no se puede decir nada de un montón de tipos que esperan que Messi los salve.