La bomba de Caruso en la Selección: asegura que Pavón agredió a Mascherano

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi aseguró que Cristian Pavón golpeó a Javier Mascherano después de una discusión y que los jugadores quieren echar a Sampaoli.

“Lo llamaron a Burruchaga para que sea el técnico”, soltó. Varios medios aseguraron que no hubo ningún incidente.

En primera instancia, según muestra la filmación, el entrenador le comentó a otras personas una discusión entre dos jugadores de la Argentina.

Asegura que Mascherano intentó callar de mala manera a Pavón y se desató una pelea después de la derrota ante Croacia.

“Mascherano le dijo a Caballero ´sos un forro. Mirá el gol que te hiciste. La con... de tu madre’. Lo empezó a putear. Y Pavón le dice: ‘Basta, no le digas más nada. Pobre pibe, ya está, dejalo. Ya se comió el gol, no lo mates. Y Mascherano le dijo: ‘¿Qué te pasa, nene? ¡Pendejo! Vos cerrá el orto, eh’. ¡Y Pavón le dio una ñapi! Y se arma el quilombo. No sale en ningún lado eso. Pavón es un wachiturro”, aseveró Caruso, aunque varios medios lo desmintieron, como sucedió en Olé.

En cuestión de horas, el video protagonizado por Caruso Lombardi comenzó a ganar trascendencia en la esfera digital y, a través de las redes sociales, empezó a viralizar.

También afirmó que “los jugadores llamaron a las cuatro de la mañana a Burruchaga para que sea el técnico. Lo quieren echar a Sampaoli. Yo me entero y en la radio lo mando por todos lados. Burruchaga está con un serrucho para liquidarlo a Sampaoli. Va de técnico y Ruggeri de ayudante de campo”.