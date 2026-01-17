Semillas forrajeras versus hacienda: la carrera de precios abre una oportunidad

La campaña 2025/26 presenta un escenario favorable a la ganadería argentina no solo por cuestiones comerciales, sino también por un cambio de precios relativos, entre los cuales las semillas forrajeras destacan.

Las pasadas temporadas (climáticamente adversas) no solo afectaron a la productividad ganadera, sino que, a su vez, también mermaron de modo considerable la disponibilidad de muchas semillas forrajeras, lo que derivó en un aumento de precios en muchas situaciones.

Pero ahora ese fenómeno se ha revertido por completo. La llegada de una nueva pre-campaña de semillas forrajeras con disponibilidades poco restringidas (con algunas excepciones) y valores más estabilizados, se conjuga con mejoras notables en los valores de la hacienda.

“Esto permite avizorar un nuevo escenario muy fértil para la inversión en pasturas, ya que la relación semilla/carne ha mejorado en general, con especial incidencia en los segmentos genéticos de mayor valor, donde pueden encontrarse diferencias más marcadas”, remarca Juan Lus, especialista en semillas forrajeras e integrante de la Comisión de Ensayos de la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

«Esto permite avizorar un nuevo escenario muy fértil para la inversión en pasturas, ya que la relación semilla/carne ha mejorado en general, con especial incidencia en los segmentos genéticos de mayor valor.» Juan Lus, especialista en semillas forrajeras.

“Con este escenario, no solo el año se presenta como una oportunidad para invertir en pasturas, muchas de ellas malogradas por las sucesivas sequías, sino que particularmente es mejor aún para hacerlo con genética de calidad”, añade.

Considerando los precios en dólares del novillo arrendamiento del Mercado Ganadero de Cañuelas (MAG) para diciembre 2024 versus el mismo mes de 2025, puede evidenciarse el cambio de precios registrado en el último año.

Al considerar diferentes listas de precios de pre-campaña de diferentes empresas semilleras, es factible advertir la enorme recuperación interanual del poder de compra de la hacienda.

“Mientras que el precio promedio de las especies consideradas disminuyó un 9% en el último año, lo más interesante es visualizar el poder de compra del ternero: con los valores actuales de las semillas consideradas y del ternero destetado, se puede comprar en 2025 un 41% más de semillas forrajeras que para el mismo caso en 2024”, explica.

Alfalfa

Para el caso de alfalfa sin latencia, los valores se han sostenido, mientras que los segmentos de menor valor genético sufrieron una leve alza de precios.

“De modo general, el ternero destetado en 2025 puede comprar un 22% más de semilla de alfalfa que en 2024. Lo notable es que la relación es mayor cuanto mejor calidad genética tiene el segmento”, explica.

Para el caso de las alfalfas con latencia intermedia, los costos de la semilla subieron más sensiblemente que para el caso de las alfalfas sin latencia, siendo aún más marcado el efecto de ascenso de precios en los materiales de menor valor genético (8% de suba en materiales premium versus 20% en materiales de menor valor genético).

Festuca y raigrás

En el caso de la festuca, más allá de las disparidades que podrían observarse en los cambios de costo de cada segmento genético en particular, el ternero destetado en esta campaña puede comprar, un 41% más de semillas de festuca que el pasado año.

“Es notablemente marcada la conveniencia de hacerlo especialmente en festucas de valor, ya que ahí la diferencia es aún más marcada. Para el caso del material premium considerado, el mismo ternero en 2025 podría comprar un 65% más de semilla de calidad que en 2024”, comenta Juan.

Para el caso del raigrás anual, la estabilización del abastecimiento y las excelentes cosechas 2025 permitieron retrotraer de modo notable los valores de la semilla, con disminuciones de precios de más del 60%. Eso, sumado al mayor poder de compra del ternero 2025, permitiría duplicar la cantidad de semilla comprable con ese mismo ternero en 2025/26 respecto de 2024/25.

Cereales y agropiro

Para el caso de los cereales de invierno, la situación es bastante similar a la del raigrás anual, ya que en esta temporada es posible duplicar la cantidad de semilla comprable con el mismo ternero que en el ciclo anterior.

“Para el caso del agropiro, emblema forrajero de ambientes complejos y de cría, los valores de la semilla han sufrido un fuerte retroceso, con lo que, para esta nueva campaña, con el mismo ternero, podrían comprarse en promedio un 71% más de semilla que la campaña pasada”, destaca.

“Sin dudas, con este contexto tan favorable, sumado a la degradación que las pasturas han sufrido en años anteriores, es factible pensar que sería un año muy beneficioso para invertir seriamente en pasturas, especialmente aquellas de calidad”, concluye el especialista.

(*) Contenidos CREA.

Seguí AQUÍ el canal de Whastapp del suplemento Rural de Diario RÍO NEGRO, donde recibirás novedades y material exclusivo sobre el agro de Río Negro, Neuquén y toda la Argentina.