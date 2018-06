La opinión zonal, con Leo Ansaloni: “El que juega no lo hace para perder”

El Mundial está parejo, el deporte de elite cada vez se equipara más. El último caso fue el de Brasil, que casi empata con Costa Rica. Los equipos fuertes no lograron marcar la diferencia de otros torneos, donde los candidatos eran más firmes. Queda claro también con los equipos que quedaron afuera en eliminatorias. Ya venía pasando en otras disciplinas y ahora le tocó al fútbol.

En cuanto a la selección, considero que vivimos en un país muy exitista. Gran parte de la prensa, opinólogos y personas que comunican, generan que se vuelque a la selección una presión y energía negativa. El que juega nunca lo hace para perder. Si bien la selección ha cumplido un ciclo, es cierto que se vio afectada, porque es difícil colmar las expectativas de todos.

Los jugadores se han equivocado, el DT lo mismo e incluso los dirigentes, pero lo más triste de todo es la imagen que damos como país. Lo digo por las faltas de respeto, las cargadas, la ironía y las críticas. Eso se trasladó al equipo y terminó expresando lo que somos como sociedad. Pasa en todos los planos. Lo vimos con la discusión por la legalización del aborto, en las marchas a favor y en contra del gobierno. Esto que ocurre no es algo descontextualizado.

Está claro que no se jugó bien, pudo haber miles de errores, pero creo que no se puede ser tan destructivo como somos. Eso repercute en el ánimo y en la cabeza de los deportistas, que al fin y al cabo son seres humanos.

Al técnico no lo defiendo porque cayó en la misma. Es una pena que haya insultado a un rival, da vergüenza verlo así. En definitiva es otra muestra más de la realidad que vivimos todos los días.

Cada uno puede opinar lo que quiera sobre el juego, las valoraciones que se hacen son distintas según los puntos de vista, porque es materia opinable.

Los jugadores que hay son de jerarquía y han llegado lejos. No lo pudieron cerrar con un logro pero la vara siempre está muy alta. Todo el tiempo queremos que aparezca Maradona, en el básquet nos va a pasar lo mismo con Ginóbili. Seguramente cargaremos a alguno que se destaque por encima del resto para que sea como él. No entendemos que no hay jugadores iguales a otros.

Leonardo Ansaloni