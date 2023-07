Brasil: el ciclón extratropical deja un muerto, destrucción y 800.000 hogares sin luz

Al menos una persona murió, decenas resultaron lesionadas y unas 800.000 sufrieron cortes de energía a raíz del paso de un ciclón extratropical en el sur de Brasil, el tercero en dos semanas, que generó deslizamientos de tierra, inundaciones, caída de granizo, cortes en las rutas del Mercosur y la suspensión de clases, informaron las autoridades

El epicentro del ciclón, con vientos de más de 140 kilómetros por hora, afectó a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, fronterizos con las provincias de Misiones y Corrientes, declarados en alerta roja por el Instituto Nacional de Meteorología.

Es el tercer ciclón extratropical en dos semanas y el primero, el 30 de junio, causó 16 muertos en una de las regiones más ricas de Brasil.

Pero también el paso del ciclón afectó por ejemplo a la mayor ciudad de Sudamérica, San Pablo, que tuvo ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora y caída de árboles en barrios que no están preparados para este tipo de fenómeno, y a Río de Janeiro, con olas de hasta 4 metros de altura.

El gobierno de Rio Grande Do Sul informó que un hombre murió al caer un árbol sobre su casa en la ciudad de Rio Grande, al sur de Porto Alegre, la capital del estado.

Debido a esta situación, el Instituto Nacional de Meteorología lanzó un alerta naranja para la región serrana de Rio Grande do Sul y Santa Catarina por presencia de nieve.

Efeitos do ciclone: em Foz do Iguaçu, a chuva dos últimos dias também aumentou o volume nas Cataratas do Iguaçu. A vazão de água está quase cinco vezes acima do normal. ➡ Assista ao #ConexãoGloboNews , com @PaulaAraujoNews , @LeilaneNeubarth e @CamilaBomfim :… pic.twitter.com/f6Q2YOaFTS

Las imágenes divulgadas por las cadenas televisivas y las redes sociales mostraban las inundaciones en más de 43 municipios cercanos a Porto Alegre y en la región del interior de Santa Catarina, sobre todo la ciudad de Chapecó, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Argentina, donde varias casas perdieron sus techos por las ráfagas.

En tanto, personal de Defensa Civil y de las municipalidades prepararon gimnasios y escuelas en caso de evacuados.

Fábio Luengo, meteorólogo de la empresa de previsiones Climatempo, aseguró que los ciclones generados fuera de las zonas tropicales de Brasil son cada vez son más frecuentes a causa de los efectos del cambio climático.

“Es normal en esta época del año tener un ciclón, pero precisamente por el cambio climático, el calentamiento global, los eventos extremos sí son cada vez más frecuentes”, dijo el especialista consultado por GloboNews.

Satellite and radar of last night’s storm over southern Brazil. The extratropical cyclone is now moving offshore. #Brasil #ciclone https://t.co/JJ7I1qJiry pic.twitter.com/uB6IpwyCW0