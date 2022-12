Condenaron a muerte a un futbolista que apoyó las protestas de mujeres en Irán

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (Fifpro) confirmó hoy que el futbolista Amir Nasr-Azadani será ejecutado por participar en las protestas por los derechos de las mujeres iraníes. La entidad repudió el accionar de las autoridades del país de Medio Oriente y solicitó la eliminación de la pena de muerte.

“Fifpro está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, expresaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

Amir Nasr-Azadani tiene 26 años y jugó por última vez como defensa en el club Tractor de la Persian Gulf Pro League. El jugador había sido detenido por defender públicamente las libertades y los derechos de las mujeres de su país.

Concretamente, fue acusado por el régimen iraní de un delito llamado ‘moharebeh’, es decir, ‘enemistad con Dios’. Su castigo conlleva la ejecución en la horca, una pena que ya sufrió el luchador de 23 años, Majid Reza Rahnavard, tras un juicio sin garantías.

El medio IranWire confirmó que la familia de Azadani fue amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica si daban a conocer la noticia de que el futbolista estaba detenido, algo que finalmente trascendió.

Hasta el momento, y algo que sorprendió, es que el único futbolista que por ahora repudió el accionar del país es el arquero Alireza Beiranvand, quién pidió en sus redes sociales que las penas fuesen revocadas.

Cabe recordar que los jugadores de la selección de Irán se sumaron a las manifestaciones con el régimen en el Mundial de Qatar 2022, donde incluso en la primera jornada se negaron a cantar su himno, aunque días después se supo que habían sido amenazados por su actuar por medio de sus familias.

