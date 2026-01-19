Confirman al menos 39 muertos tras el violento choque de trenes en España: hay más de 100 heridos

La noche del domingo se transformó en un escenario trágico en el sur de España. La colisión de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, a 200 kilómetros de Málaga, dejó un saldo provisorio de 39 muertos y una cifra de heridos que escala a los 123, de los cuales 29 se encuentran en estado grave o crítico.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue tajante al llegar a la zona del desastre: «La cifra no es definitiva». El operativo de rescate es una carrera contra el reloj en un terreno de difícil acceso, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) debió montar un hospital de campaña entre caminos de tierra y escombros ferroviarios.

Un choque «extraño» en una zona blindada de las vías de España

Lo que desconcierta a las autoridades y expertos es la naturaleza del accidente. No se trata de una infraestructura obsoleta; por el contrario, la tecnología implicada era de punta.

Se invirtieron 700 millones de euros en renovar ese tramo, obra finalizada apenas en mayo pasado. El convoy de la empresa privada Iryo fue fabricado en 2022 y tuvo su última revisión hace apenas cuatro días.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, adelantó que esta posibilidad está «prácticamente descartada».

Cómo fue el impacto: el efecto «latigazo» de los trenes en España

La investigación preliminar indica que el tren de Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló parcialmente. Los últimos vagones quedaron cruzados sobre la vía contraria justo en el momento en que un tren de Renfe (que unía Madrid con Huelva) pasaba por el lugar.

El impacto fue tal que los primeros vagones del convoy de Renfe salieron despedidos, volcando completamente sobre el suelo terroso. «Se sintió un golpe muy fuerte y la sensación de que todo el tren se iba a caer. Había muchos heridos por los vidrios», relató Lucas Meriako, un pasajero que sobrevivió al desastre.

El servicio, totalmente paralizado

La tragedia ha provocado un colapso en el transporte español. El presidente Pedro Sánchez canceló su agenda oficial para supervisar las tareas de rescate, mientras que los principales líderes de Europa, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, ya enviaron sus condolencias.

Estado del servicio ferroviario:

No habrá trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante todo este lunes. Una comisión especial trabaja en el lugar para determinar por qué fallaron los sistemas de seguridad en una de las redes más modernas del mundo.

Este accidente ya se perfila como la mayor tragedia ferroviaria en España desde el descarrilamiento en Santiago de Compostela en 2013, que dejó 80 víctimas fatales.

Con información de AP.