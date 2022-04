Crecen los rumores sobre el estado de salud de Vladimir Putin

Luego de distintas publicaciones que realizó el Kremlin en las últimas semanas, diferentes medios internacionales afirman que Vladimir Putin estaría enfermo. Las últimas apariciones en público del presidente ruso, avivaron los rumores sobre el deterioro en su estado de salud.

Si bien el Gobierno ruso insiste en negar las versiones, medios internacionales y centros de investigación insisten en que padece Parkinson y un tipo de cáncer.

Uno de los medios británicos que adelantó varios trabajos de investigación sobre el tema es el diario The Sun, que en los últimos días citó al analista político y ex funcionario del Kremlin, Valery Solovei, asegurando que el mandatario padece de esa enfermedad neurodegenerativa además de un tipo de cáncer.

“El segundo diagnóstico es mucho, mucho más peligroso que el primero, ya que el Parkinson no amenaza el estado físico, sino que limita las apariciones públicas. Pero hay un diagnóstico fatal”, agregó The Sun citando al ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Kremlin.

