Crisis en Cuba: embajadas y empresas activan planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos

La Habana: embajadas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de evacuación ante el agravamiento de la crisis.

Estados Unidos endurece la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Embajadas y empresas internacionales en Cuba comenzaron a actualizar sus planes de evacuación y los listados de ciudadanos por el agravamiento de la crisis energética. El presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que la isla está «al borde del colapso».

Crisis en Cuba y presión de Estados Unidos en el centro de la alerta diplomática

Según confirmaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas de cerca de una decena de países, las sedes extranjeras revisan protocolos de emergencia frente a un escenario de creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de una escalada mayor del conflicto regional.

Las mismas fuentes, que pidieron mantener el anonimato, señalaron a EFE que varias embajadas ya contactaron a sus ciudadanos residentes en la isla para verificar datos personales y evaluar capacidades de evacuación en caso de un empeoramiento de la situación.

En el sector privado, la multinacional británica Unilever evacuó a las familias de sus trabajadores extranjeros, de acuerdo con dos fuentes cercanas a la compañía citadas por EFE. La firma produce en Cuba artículos de higiene, belleza y limpieza.

Donald Trump endureció la presión sobre proveedores de crudo que abastecen a la isla.

La medida fue interpretada como un reflejo del nivel de alarma entre las empresas internacionales con operaciones en la isla, afectadas por la combinación de tensiones geopolíticas, apagones frecuentes y una profunda crisis económica.

Reservas de petróleo mínimas y riesgo de apagones prolongados en la isla

La crisis energética se volvió uno de los factores centrales de la preocupación externa. De acuerdo con datos de la consultora Kpler publicados por Financial Times, Cuba cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días de consumo.

La analista Victoria Grabenwöger explicó a Financial Times que, con los 460.000 barriles disponibles a inicios de 2026 y la única entrega mexicana del 9 de enero, el abastecimiento alcanza solo para un período limitado.

Estados Unidos endureció la presión sobre los proveedores regionales tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Washington forzó el cierre del suministro de petróleo venezolano, principal fuente de crudo para La Habana hasta noviembre.

México, que había incrementado sus envíos en 2024, suspendió despachos en medio de advertencias de la Casa Blanca. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los envíos previos como una “decisión soberana” y vinculó parte de ellos a ayuda humanitaria.

Advertencias de Trump y temor a un escenario de mayor confrontación regional

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Cuba estaba “a punto de caer” tras el cierre energético. También sostuvo que lo único que quedaba por hacer era “entrar y destruir el lugar”, en declaraciones reproducidas por Financial Times.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró: “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”. En la misma línea, el subsecretario Christopher Landau expresó que Washington desea que en 2026 los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”.

Analistas energéticos citados por Financial Times advirtieron sobre la fragilidad del escenario. Jorge Piñón señaló que Cuba enfrenta “una crisis importante en sus manos si no llegan más cargamentos en las próximas semanas”, mientras Gonzalo Monroy alertó que la falta de exportaciones desde México agrava el panorama.

El impacto de la crisis se refleja en apagones casi diarios, caída de ingresos turísticos y un deterioro sostenido de la producción agrícola. Miguel Díaz-Canel afirmó en redes sociales: “La crudeza de estos tiempos y la brutalidad de las amenazas contra Cuba no nos detendrán”.