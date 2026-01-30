Nuevo golpe de Donald Trump a Cuba: anunció aranceles a países que vendan petróleo a la isla

La medida de Trump se suma a las restricciones de viaje y a la acusación de terrorismo. Foto: Clarín.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles punitivos a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Trump sostuvo que la isla está “al borde del colapso” y que su administración busca interrumpir el flujo energético que recibe principalmente desde Venezuela. La decisión se formalizó mediante una orden ejecutiva y fue presentada como una medida de seguridad nacional.

Trump redobla la presión sobre Cuba y amenaza a sus socios energéticos

La Casa Blanca justificó la iniciativa al advertir sobre la “seguridad nacional” y la “influencia maligna” que, según Washington, ejerce el gobierno cubano en el hemisferio. El nuevo esquema arancelario afectará importaciones provenientes de países que provean crudo a la isla, de manera directa o indirecta.

El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para sancionar a quienes vendan petróleo a Cuba. Foto: archivo.

“Cuba no podrá sobrevivir sin el petróleo de Venezuela. Es una nación que está muy cerca del colapso”, afirmó el mandatario ante la prensa.

El decreto presidencial acusa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de albergar capacidades militares y de inteligencia de potencias adversarias, además de brindar refugio a grupos extremistas. Washington denunció que en la isla opera la mayor instalación rusa de inteligencia de señales fuera de su territorio.

Estados Unidos endurece el bloqueo y apunta al petróleo que llega a Cuba

El comunicado oficial también señala que Cuba ofrece “refugio seguro” a organizaciones como Hezbollah y Hamas, y acusa al régimen de torturar opositores, perseguir fieles religiosos y lucrar «con la miseria del pueblo» cubano para expandir la ideología comunista en la región.

Según reportes de la agencia EFE, varias empresas extranjeras comenzaron a revisar planes de evacuación ante el temor de una crisis humanitaria o una intervención directa. La advertencia generó incertidumbre en el sector empresarial y diplomático en La Habana.

La medida se suma a las restricciones de viaje impuestas a mediados de 2025 y a la designación de Cuba como Estado “patrocinador del terrorismo”. El nuevo bloqueo energético profundiza el aislamiento económico de la isla.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas