Cumbre en Pakistan: Irán suspende el diálogo con Estados Unidos y exige un cese al fuego total en el Líbano

El gobierno de Irán anunció formalmente que no iniciará las negociaciones con la administración de Donald Trump en Islamabad hasta que se garantice un alto el fuego efectivo en el Líbano. A través de las agencias oficiales Fars y Tasnim, el régimen persa estableció que la participación de su delegación en las mesas de diálogo depende de que Estados Unidos presione para que cese la ofensiva militar de Israel en territorio libanés.

Esta postura detiene las expectativas de distensión que Washington buscaba consolidar tras el acuerdo preliminar en el Estrecho de Ormuz.

Desde el entorno de seguridad iraní señalaron que las negociaciones se mantienen suspendidas bajo la premisa de que Estados Unidos debe cumplir con compromisos previos de contención regional. Para Teherán, el frente libanés no es un punto de discusión adicional, sino un requisito previo para retomar el contacto oficial.

Esta exigencia ocurre mientras la capital de Pakistán permanece bajo un despliegue militar diseñado para recibir a ambas delegaciones en lo que se proyectaba como el inicio de la normalización diplomática.

Islamabad bajo aislamiento militar

El gobierno de Pakistán transformó su capital en una zona de exclusión para garantizar la seguridad del encuentro. Las autoridades ordenaron el cierre de rutas estratégicas y el aislamiento total del distrito gubernamental, reforzado con el despliegue masivo del Ejército. Asimismo, se declararon dos días de feriado nacional para minimizar la circulación de civiles y facilitar el operativo de custodia de los representantes de Washington y Teherán.

A pesar de estas medidas logísticas, la negativa de Irán a sentarse en la mesa de diálogo sin un cese de hostilidades en el Líbano ha dejado el operativo en estado de espera. Las autoridades paquistaníes mantienen el blindaje de la ciudad ante la posibilidad de que gestiones de último momento permitan el inicio de las conversaciones, aunque el condicionamiento iraní ha endurecido la posición de los mediadores regionales.

El factor estratégico del frente libanés

La presión de Irán sobre la administración Trump responde a la intensificación de los bombardeos israelíes contra la infraestructura de Hezbollah. Para el régimen iraní, cualquier acuerdo bilateral que excluya al Líbano carece de validez operativa, dado que su cúpula militar considera la seguridad de sus aliados en Beirut como una prioridad estratégica. Esta posición confronta con la declaración reciente de Trump, quien ratificó que el Líbano no forma parte de los términos del alto el fuego pactado inicialmente para el Golfo.

Este estancamiento diplomático eleva la incertidumbre sobre el futuro de la Operación Furia Épica y la estabilidad del mercado energético. Mientras las tropas en Islamabad permanecen en alerta y las delegaciones evalúan sus próximos pasos, el frente militar en el Líbano continúa activo, convirtiéndose en el obstáculo principal para desactivar el conflicto bélico que afecta a Medio Oriente desde finales de febrero.