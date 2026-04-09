Benjamin Netanyahu ordenó «negociaciones directas» con Líbano, el país que siguió con bombardeos pese a la tregua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que ordenó a su gabinete emprender «negociaciones directas» con Líbano «sin demora», principalmente sobre el desarme del movimiento islamista proiraní Hezbollah. Es uno de los sitios con más ofensivas en la guerra en Medio Oriente.

Es uno de los puntos que tambalea la tregua iniciada por Estados Unidos contra Irán en el conflicto bélico.

El mensaje de Benjamin Netanyahu sobre Líbano

«Tras las reiteradas peticiones de Líbano de abrir negociaciones directas con Israel, di instrucciones ayer [miércoles] al gabinete para que inicie negociaciones directas con Líbano sin demora», declaró Netanyahu, citado por su oficina.

«Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbollah y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano«, agregó.

Pakistán y Reino Unido piden alto al fuego

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, condenó este jueves la «agresión continua de Israel contra Líbano». Sostuvo que el país «hace esfuerzos sinceros a favor de la paz regional» y por eso «se convocaron negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos», indicó su oficina en un comunicado.

En tanto, Reino Unido dijo que quiere que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se amplié a Líbano.

«Hemos constatado las consecuencias humanitarias de esos ataques, incluidos los desplazamientos masivos de población en Líbano. Queremos que el alto el fuego se extienda a ese país», declaró la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, en Sky News.

AFP