Delcy Rodríguez desplazó al ministro de Defensa Vladimir Padrino, la cara de Maduro en las Fuerzas Armadas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles la salida del ministro de Defensa Vladimir Padrino, en un movimiento crucial dentro de la reconfiguración del poder tras la caída de Nicolás Maduro. El reemplazo será el general Gustavo González López.

La decisión se conoció a poco más de dos meses de la asunción de Rodríguez, quien destacó el rol de Padrino durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas. “Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez.

Cambios en la cúpula militar de Venezuela tras la salida de Maduro

Rodríguez también agregó: “Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, pese a que dichas funciones no fueron detalladas.

Padrino ocupaba el cargo desde octubre de 2014 y era considerado una figura central en la estructura militar del chavismo. Fue señalado como el impulsor de la “lealtad absoluta” de las Fuerzas Armadas hacia Maduro.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

El nuevo ministro, Gustavo González López, había sido designado previamente al frente de la guardia presidencial y de la contrainteligencia. Su llegada al Ministerio de Defensa refuerza el control directo del nuevo gobierno sobre áreas estratégicas.

El desplazamiento se da luego de una etapa en la que Rodríguez evitó cambios en la cúpula militar. Padrino y el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lárez, habían permanecido en sus cargos tras la captura de Maduro.

El nuevo vínculo con Estados Unidos y el impacto en la estrategia militar venezolana

Fuentes indicaron la agencia AFP que la continuidad de Padrino respondió a la necesidad de sostener estabilidad interna en las Fuerzas Armadas. Su salida se concreta tras una serie de relevos en 12 de 28 comandancias regionales.

El escenario se complejiza por el giro en la política exterior del nuevo gobierno, que avanzó en acuerdos con Estados Unidos. Esa estrategia contrasta con la doctrina “antimperialista” que sostiene la institución militar venezolana.