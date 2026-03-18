La guerra en Medio Oriente golpea bonos argentinos y empuja el riesgo país

Los bonos argentinos caen hasta 0,5%, liderados por el Global 2041, seguido del Global 2046 y el Bonar 2038. En ese contexto, el riesgo país sube 18 unidades (+3,1%) y opera a 605 puntos.

Caen los bonos y sube el riesgo país

El frente geopolítico sigue sin señales de distensión: el conflicto en Medio Oriente escala y mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, que afecta cerca del 20% del flujo global de energía.

El petróleo acumula fuertes subas desde el inicio del conflicto, lo que eleva el riesgo de un nuevo shock inflacionario global con impacto directo en costos energéticos y alimentos.

El índice líder de la bolsa porteña sube 0,9% a 2.686.041,91, mientras que en dólares avanza 0,4% a 1.818,67 puntos.

Las acciones están impulsadas por Cresud (+2,3%), YPF (+2,2%) y Grupo Supervielle (+1,3%). En tanto, las que más pierden son Transener (-1,7%), Telecom (-1,2%) y BYMA (-0,8%).

En Wall Street, los papeles argentinos cotizan dispares: las que más suben son Cresud (+1,8%), YPF (+1,7%) y Grupo Financiero Galicia (+1%); mientras que las que más bajan son Corporación América (-1,4%), Edenor (-1%) y Telecom (-0,9%).

El martes, el Merval subió 2,1% en pesos y 2,5% en dólares CCL, impulsado por el aumento del precio del petróleo, y cerró en un nivel de u$s1.813.

La dinámica de los commodities continúa reflejando la tensión entre riesgos geopolíticos y fundamentos de oferta y demanda.

NA