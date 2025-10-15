Donald Trump confirmó que Estados Unidos atacó una embarcación cerca de Venezuela: seis muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el ejército estadounidense atacó una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales próximas a la costa venezolana, provocando la muerte de seis hombres que se encontraban a bordo.

Según detalló el mandatario en su cuenta de Truth Social, el barco transitaba por una ruta asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo, lo que motivó la intervención militar.

Con este episodio, el número de muertos en ataques similares realizados por Estados Unidos cerca de Venezuela desde septiembre asciende a 27.

Estados Unidos se declara en «conflicto armado no internacional» con los cárteles de droga

A principios de octubre, la administración Trump notificó al Congreso mediante un memorándum que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional» con los cárteles de droga catalogados como organizaciones terroristas. La Casa Blanca indicó que tratará a sus integrantes como «combatientes ilegales».

Con información de Noticias Argentinas