¿Donald Trump podrá postularse a la presidencia en 2024 tras quedar arrestado?

La Justicia de Estados Unidos dejó hoy bajo arresto al controvertido Donald Trump. Hace casi dos semanas el propio expresidente predijo que los fiscales de Nueva York lo llevarían a la cárcel en el caso por supuestos pagos secretos a la estrella porno Stormy Daniels.

El jueves de la semana pasada, se informó que el gran jurado convocado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, para investigar los pagos de dinero secreto, votó para imputar al expresidente y principal candidato a la nominación presidencial republicana para 2024. Trump fue finalmente procesado en el Tribunal Penal de Manhattan este martes, donde se leyeron los 34 cargos en su contra.

Ante este escenario, ¿aún podrá aún postularse para las elecciones presidenciales de 2024?

La perspectiva del arresto de Trump generó numerosos cuestionamientos sobre su candidatura presidencial , ya que desde hace tiempo se encuentra haciendo campaña para ser la apuesta republicana.

Contrario a lo que muchos creerían, para la ley estadounidense ser arrestado o incluso condenado por un delito no descalifica a una persona para postularse para el cargo más alto en los Estados Unidos. No existe una disposición constitucional particular que prohíba a una persona condenada o arrestada ser candidato presidencial.

La Constitución de los Estados Unidos solo establece tres requisitos para ser elegible para convertirse en presidente: que la persona sea ciudadano natural del país, que la persona tenga por lo menos 35 años, que la persona haya vivido en el país durante al menos 14 años .

Legalmente, no habría impedimento para los esfuerzos de Trump por regresar al cargo. El mayor obstáculo al que se enfrentará ahora que el fiscal de distrito de Manhattan decidió acusarlo serán las limitaciones físicas y de tiempo que implicará el juicio. No obstante, la fecha real del juicio aún no se dará a conocer.

Sin embargo, en el estado de Nueva York puede pasar más de un año desde la acusación a la concreción del juicio. Aunque es probable que este no sea un caso penal típico, no solo porque es la primera vez que un expresidente o un presidente enfrenta cargos penales, sino porque involucra a Donald Trump.