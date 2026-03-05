El FMI advierte por la guerra en Medio Oriente: de no finalizar pronto, impactará en la inflación mundial

Kristalina Georgieva expuso en Bangkok sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía global.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el conflicto bélico en Medio Oriente podría impactar en la inflación global, el crecimiento y los precios de la energía. Las declaraciones llegan mientras los mercados registran volatilidad y subas en el petróleo tras los ataques iniciados contra Irán el último sábado.

Según informó la agencia EFE, Georgieva analizó el escenario durante una transmisión de la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok, Tailandia.

Guerra en Medio Oriente y energía: el FMI advierte impacto global

“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, señaló Georgieva durante la exposición.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una ofensiva contra Irán, que derivó en la muerte del líder supremo iraní Ali Khamelei y provocó represalias en el Golfo, una región clave para el suministro energético global.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Foto: Gentileza Movant Connection.

Georgieva también advirtió sobre un escenario económico global marcado por shocks recurrentes. “Estamos en un mundo de choques más frecuentes e inesperados y hemos estado advirtiendo a nuestros miembros durante bastante tiempo que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó durante la conferencia.

Efectos por la escalada en Medio Oriente: caída en el transporte de petróleo

El escenario bélico generó una fuerte reacción en los mercados internacionales. Las bolsas asiáticas registraron caídas y posteriores repuntes, mientras el petróleo se mantuvo en alza por la incertidumbre sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz.

La empresa de inteligencia energética Kpler informó que el tráfico de petroleros en esa vía estratégica cayó cerca de 90% desde el inicio de los ataques. Autoridades iraníes señalaron que el paso fue interrumpido, aunque algunos buques continúan navegando sin activar el sistema AIS (sistemas de identificación automática).

“En contraste con otros segmentos de buques donde los movimientos prácticamente se han detenido, algunos petroleros siguen viajando hacia el este y el oeste a través del estrecho, y varios viajes se realizan sin el AIS”, explicó Matt Wright, analista principal de carga de Kpler.