Qué dijo Estados Unidos sobre el bombardeo a una escuela de niñas en Irán que dejó 180 muertos

En medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente, siguen las repercusiones por el bombardeo a una escuela primaria en Irán que dejó un saldo fatal de 180 muertos, en su mayoría niñas. Desde el Pentágono revelaron que abrirán un investigación por el trágico suceso.

El ataque ocurrió el pasado sábado 28 de febrero en una escuela ubicada en inmediaciones de una base del Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, en el sur del país iraní, que fue objetivo de otro ataque aéreo el mismo día.

Un día después del bombardeo, el gobernador Mohamad Radmehr confirmó que los equipos de emergencia 165 cuerpos, entre los que hallaron a alumnas, maestras y familiares; mientras que otras 95 resultaron heridas, en su mayoría personas menores de edad.

Sin embargo, según indicó el medio EFE a través del sitio local Media Luna Roja Iraní, la cifra ascendió a 180 víctimas con el correr de las horas.

Foto: Reuters.

Este martes se llevó a cabo un masivo funeral en la Plaza de los Mártires, el cual fue la movilización más multitudinaria desde el inicio del conflicto armamentístico.

Cientos de personas se arrimaron y se mostraron de duelo mientras exhibían las fotos de las niñas que murieron en el ataque, como así también manifestaron consignas contra Washington y Tel Aviv.

“La agresión estadounidense y sionista contra la escuela primaria de Minab nunca se borrará de la memoria histórica” del país, declaró el presidente Masoud Pezeshkian.

Foto: Reuters.

EE.UU. no se adjudicó el ataque a una escuela en Irán

La UNESCO, Estados y ex ganadores del Premio Nobel de la Paz repudiaron públicamente el ataque a una institución educativa en el país iraní, ocasionando la muerte de cientos de civiles. Desde la ONU trascendieron que iban a investigar las responsabilidades del acto.

Desde Irán directamente adjuricaron el ataque a Israel, aunque aún no está oficializada la autoridad que ordenó el bombardeo.

“Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando”, respondió este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una ronda periodística.

En este sentido, el jefe del Pentágono aseguró que el país norteamericano «nunca ataca objetivos civiles», pero aclaró que el expediente está abierto y no aportó detalles. Mientras tanto, el ejército israelí señaló que no tenía conocimiento al respecto.