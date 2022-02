El Gobierno británico quiere eliminar todas las restricciones por coronavirus

El Reino Unido levantaría todas las restricciones y ya no deberían aislarse los casos positivos.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy que tiene la intención de poner fin a todas las restricciones del coronavirus en Inglaterra desde fines de febrero, un mes antes de lo previsto, luego de la pronunciada caída de casos en el Reino Unido desde el pico por Ómicron de principios de enero.

Las actuales restricciones restantes debían expirar el 24 de marzo, pero el primer ministro dijo que quería que se levantasen un mes antes, incluido el requisito de aislamiento de los positivos en coronavirus, a los que, no obstante, se aconsejará consideración con los demás.

El Reino Unido informó ayer 66.183 casos de coronavirus, una caída muy marcada respecto a principio del año, cuando superó los 200.000 casos diarios.

En el Reino Unido alrededor del 85% de las personas mayores de 12 años ya han sido vacunadas con al menos dos dosis.

Durante una sesión de preguntas en el Parlamento, Johnson dijo que el Gobierno tiene la intención de acelerar el cronograma para devolver a Inglaterra a las normas previas a la pandemia.

El Gobierno británico solo tiene competencias de salud sobre Inglaterra. Los demás «países» o regiones del reino –Escocia, Gales e Irlanda del Norte- gestionan su propia salud y tiene sus propias reglas anticovid.

Johnson adelantó que presentará una nueva estrategia del Gobierno, a la que llamará «Viviendo con la Covid-19», cuando la Cámara de los Comunes (Cámara baja) regrese de su receso estival, el 21 de febrero.

Confirmó que pondría fin a las últimas restricciones internas, incluida la amenaza de multas para los casos positivos que no se pongan en cuarentena.

El Gobierno reemplazará los requisitos obligatorios con consejos y orientación instando a las personas a ser consideradas y cuidadosas.

«Siempre que continúen las tendencias alentadoras actuales en los datos, espero que podamos poner fin a las últimas restricciones, incluido el requisito legal de aislarse si da positivo, un mes antes», afirmó.

Las reglas para los viajeros que vienen al Reino Unido también se relajarán este mes.

A partir del 11 de febrero, dentro de dos días, las personas completamente vacunadas que vengan al Reino Unido no necesitarán hacerse ninguna test de coronavirus.

No obstante, los viajeros que no estén completamente vacunados ya no tendrán que aislarse pero sí deberán hacerse pruebas.

Las reglas sobre el aislamiento difieren entre las cuatro naciones del Reino Unido.

En Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales, cualquier persona que desarrolle síntomas o dé positivo para Covid-19 a través de una PCR o una prueba de flujo lateral debe aislarse de inmediato.

Las personas pueden salir de la cuarentena después de cinco días completos si tienen dos resultados negativos, con 24 horas de diferencia.

Mientras que en Escocia, las personas deben aislarse durante al menos siete días, tan pronto como aparezcan los síntomas o den positivo.

Agencia Télam