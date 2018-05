El recuerdo de Lady Di también fue protagonista en la boda de Harry y Megan

Al momento de dar el sí, Meghan optó por no mencionar la palabra “obedecer” , una fórmula en la que todas las novias de la realeza británica se comprometían a acatar lo que sus maridos quisieran. En lo que fue una revolución, Lady Di fue la primera que no prometió “obedecer” a su esposo. Lo mismo hizo Kate Middleton cuando se casó con el futuro rey de Inglaterra, el príncipe William.

Adentro, en la catedral de San Jorge, se acomodaba en las primeras filas el cantante Elton John y su marido, David Furnish. Elton, activista gay, era uno de los amigos más cercanos de Lady Di y quien durante su funeral cantó “Candle in the wind”.

Si la ubicación en el sexto lugar de la línea de sucesión en el trono lo alivió de los invitados por compromiso, Harry no desperdició ese beneficio: En la lista no aparecieron miembros de otras realezas pero sí estuvieron la conductora Oprah Winfrey -quien como la novia es una de las impulsoras del movimiento feminista #MeToo-, el actor George Clooney, la tenista Serena Williams, las amigas de Meghan y los ex compañeros soldados del príncipe durante sus misiones en Afganistán.

Aunque lejos de ser una “boda popular”, el casamiento de Harry pareció profundizar el camino abierto por su madre y que, un poco más moderado, también siguió su hermano.

Hasta el propio príncipe Carlos pareció desdibujado ante tantos gestos hacia su ex esposa. Como lo había hecho William, Harry eligió a su hermano como padrino y sólo el repentino faltazo del padre de Meghan, quien tuvo que ser operado de urgencia del corazón, le dio a Carlos el rol de llevar a la novia hasta el altar.