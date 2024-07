Elecciones en Venezuela: denuncian la difusión de «falsos» bocas de urnas

Venezuela transita este domingo por elecciones claves para su futuro. En medio de la contienda entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, denuncian la difusión «falsos» bocas de urnas.

Según los resultados, atribuidos al oficialismo, la tendencia le daría a Nicolás Maduro una amplia ventaja de 21 puntos. Vale destacar que se encuentra prohibido arrojar números antes del cierre de los comicios.

El boca de urna lleva la firma “Lewis and Thompson”, la supuesta consultora que habría procesado los datos de personas encuestadas al salir de su lugar de votación hasta las 12 del mediodía. Según agencias internacionales, esta firma no existe como tal.

Además, el resultado contrasta absolutamente con el de todas las encuestadoras más prestigiosas de Venezuela que publicaron sondeos en la últimas semanas augurando una contundente victoria del opositor Edmundo González.

A pesar de que Lewis and Thompson asegura en su página en Internet tener más de 25 años de experiencia en el campo, la investigación de la ONG venezolana Cazadores de Fake News reveló que su dominio web fue creado hace apenas 18 días, el 10 de julio de 2024.

Las irregularidades no terminan ahí. La cuenta en X asociada a Lewis and Thompson fue creada apenas el 19 de julio de 2024 y cuenta con solo 222 seguidores, lo cual es inusual para una empresa que presume de tan vasta experiencia. Además, una búsqueda en Google no arroja ningún registro previo a julio de 2024 sobre ninguna firma de análisis electoral con ese nombre.

«Circulan falsos datos que son violatorios de la ley. Somos respetuosos de la norma y esperamos con mucha tranquilidad los resultados. Confiamos en que todos hagan lo mismo», denunció González Urrutia en las redes sociales.

Y agregó: «¡Invitamos a los ciudadanos a seguir participando!«

¡Invitamos a los ciudadanos a seguir participando! — Edmundo González (@EdmundoGU) July 28, 2024

Elecciones en Venezuela: Correa y Morales señalados de difundir «falsos» bocas de urnas

Dos de las figuras públicas que se hicieron eco de estos datos falsos fueron los expresidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, quienes publicaron en su cuenta en la red social X los supuestos sondeos.

“Con Venezuela bloqueada y en crisis, la derecha ecuatoriana decía que había que votar por ellos para evitar convertirse en Venezuela. Ahora parece que los venezolanos están votando para evitar convertirse en un Ecuador que, sin bloqueo, ha sido destrozado por la derecha”, escribió Correa en la publicación que terminó eliminando minutos más tarde.

“Los resultados de la boca de urna ya señalan una gran victoria de la Revolución Bolivariana. Nadie podrá enturbiar este gran triunfo del compañero @NicolasMaduro, de la Revolución, de la democracia y de la paz. ¡Viva Venezuela!!”, se alegró Morales.