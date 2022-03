En medio del acercamiento entre ambos, Venezuela liberó presos estadounidenses

Venezuela liberó hoy a dos de los 10 ciudadanos de Estados Unidos que tenía presos, después de que los gobiernos de los dos países iniciaran conversaciones este fin de semana con vista a reanudar el suministro de petróleo y la relación bilateral en general.

La excarcelación fue confirmada por el diario estadounidense The New York Times, una periodista de la televisora venezolana Telesur y la agencia de noticias AFP, entre otros medios.

El abogado Jesús Loreto anunció la liberación de Gustavo Cárdenas, uno de los seis exejecutivos de Citgo -la petrolera estadounidense que pertenece al Estado venezolano- presos en Venezuela, y de «alguien más» no vinculado con ese caso.

“Confirmado que la persona liberada es Gustavo Cárdenas, los otros cinco siguen detenidos”, aunque “alguien más está siendo liberado, pero no sé dónde está ni quién es”, dijo Loreto.

La periodista de Telesur, Madelein, García afirmó en Twitter que “fuentes oficiales confirman que el día de hoy se dictó una medida de libertad, por razones humanitarias, a favor de dos ciudadanos americanos que estaban a la orden de la justicia venezolana”, a los que identificó como Gustavo Cárdenas y José Alberto Fernández.

2. Dichas liberaciones, según la fuente, se desprenden de los acuerdos logrados en la reunión de altos funcionarios de la Casa Blanca con el Presidente @NicolasMaduro en días pasados #NoticiaEnDesarrollo — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) March 9, 2022

The New York Times también reportó la excarcelación de “al menos dos estadounidenses que estaban presos en Venezuela”, aunque no dio sus nombres, y fundó la noticia en declaraciones de un funcionario estadounidense, al que tampoco identificó, y de “algunos defensores de los derechos humanos”.

El periódico aseguró que “al menos ocho ciudadanos estadounidenses más siguen encarcelados en Caracas por cargos que van desde malversación de fondos hasta terrorismo”.

Los seis exejecutivos de Citgo estaban presos en Venezuela desde 2017. A fines de 2020 fueron sentenciados a distintas penas de cárcel, por haber firmado contratos que «comprometían el patrimonio nacional», y el 4 de febrero pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó las condenas.

Cárdenas -quien fuera vicepresidente de Relaciones Estratégicas- y otros cuatro exdirectivos de Citgo fueron condenados a ocho años y 10 meses de prisión, y José Ángel Pereira, expresidente de la compañía, a 13 años y siete meses.

La liberación de Cárdenas y Fernández se produjo después de que este fin de semana, por primera vez en años, delegados de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela conversaran en Caracas.

El encuentro, que fue confirmado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue promovido por Washington con el objetivo de que Venezuela supla el petróleo que Estados Unidos dejará de comprarle a Rusia debido al embargo dispuesto hoy como represalia a la invasión rusa a Ucrania.

“Fue una reunión muy diplomática y estuvimos casi dos horas hablando” en un ambiente “respetuoso” y “cordial”, relató Maduro, y dijo que él mismo participó de la reunión, acompañado por su esposa, la diputada Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Jorge Rodríguez.

Psaki afirmó ayer que “el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración (del presidente Joe Biden) fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía, seguridad energética”, aunque también la situación de los estadounidenses presos en Venezuela.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas a comienzos de 2019, cuando Washington desconoció el mandato que inició entonces Maduro por considerar que surgió de elecciones irregulares.

En esa época gobernado por el antecesor de Biden, Donald Trump, Estados Unidos fue uno de los primeros en reconocer como mandatario interino al opositor Juan Guaidó, designado por la AN, que entonces tenía mayoría adversa al chavismo.

La situación no cambió a principios de 2021, cuando Biden sucedió a Trump y la AN pasó a tener mayoría chavista tras el vencimiento del mandato de los anteriores legisladores, incluido Guaidó.

Desde 2019, Washington intensificó las sanciones aplicadas a Venezuela y, como parte de ellas, redujo sus compras de petróleo venezolano y las reemplazó por crudo ruso.