Escalada en Medio Oriente: Irán redobló los ataques a Qatar y Trump amenazó con «destruir por completo» su principal yacimiento

Vista de las instalaciones de producción de Gas Natural Licuado (GNL) de QatarEnergy en la ciudad industrial de Ras Laffan el 2 de marzo. (Foto: gentileza Reuters)

La guerra energética en Medio Oriente entró en una fase de descontrol absoluto. Según confirmó el ministerio de Defensa de Qatar, Irán volvió a atacar con misiles el complejo gasífero de Ras Laffan, el mayor centro de producción y exportación de GNL del mundo, provocando «incendios de gran envergadura».

Este segundo ataque sobre la misma planta en menos de 24 horas marca un quiebre en la estrategia iraní, que ahora apunta directamente contra la infraestructura de sus vecinos. La ofensiva se expandió durante la madrugada de este jueves con ataques de drones contra las refinerías de Mina Al-Ahmadi y Mina Abdullah en Kuwait, y la suspensión de operaciones en los yacimientos de Habshan y Bab en Emiratos Árabes Unidos.

Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino con una declaración incendiaria a través de Truth Social. El mandatario advirtió que, si Irán vuelve a atacar a un país «inocente» o ajeno al conflicto como Qatar, Estados Unidos destruirá “por completo” el Campo de Gas South Pars (el más grande de Irán) con una potencia y fuerza «nunca antes vistas».

El «error» de cálculo que enfureció a Washington

Trump reveló un dato de inteligencia clave: el ataque inicial contra Qatar habría sido un error de Teherán. «Lamentablemente, Irán desconocía cualquier dato relevante sobre el ataque a South Pars y atacó injustificadamente una parte de la planta de Qatar», señaló el mandatario.

Checking out the view from the rooftop. pic.twitter.com/vE9Z8lGZ — The White House (@WhiteHouse) May 18, 2012

La advertencia de la Casa Blanca busca poner un freno a la represalia iraní, aclarando que Israel no volverá a atacar la infraestructura de Irán a menos que Teherán insista en golpear a sus vecinos. «No quiero autorizar este nivel de destrucción por las consecuencias a largo plazo, pero si la planta de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo«, sentenció Trump.

Mercados en pánico: el crudo no encuentra techo

La respuesta de los mercados financieros ante la posibilidad de daños duraderos en la infraestructura fue inmediata. El petróleo Brent, referente para el mercado argentino, se disparó este jueves hasta alcanzar los 120 dólares por barril.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities



In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

Este valor representa un salto dramático si se tiene en cuenta que, en la víspera del inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, el crudo cotizaba a menos de 73 dólares. Los analistas temen que la crisis energética sea mucho más prolongada de lo previsto, ya que los ataques han demostrado que las defensas civiles de la región están desbordadas.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 20 embarcaciones han sido atacadas mientras Irán mantiene un férreo control del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz. Aunque Teherán insiste en que la vía está abierta para el comercio general, el bloqueo de facto para Estados Unidos y sus aliados ha dejado a la deriva el suministro de una quinta parte del gas que consume el planeta.

La situación en el Golfo se encamina así a una parálisis productiva de consecuencias impredecibles para la economía global, mientras la diplomacia internacional observa con estupor cómo el conflicto se expande hacia objetivos civiles y energéticos que hasta hace una semana se consideraban intocables.