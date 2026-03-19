El petróleo salta por la tensión en Medio Oriente y el barril ya supera los 110 dólares

La tensión en Medio Oriente sigue afectando los precios de petróleo que desde se intensificaron los bombardeos fueron estableciendo su tendencia alcista. Luego del último incremento, el barril de Brent -el petróleo de referencia para Argentina y casi todo el mundo- se volvió a elevar hasta cruzar los 110 dólares.

El incremento de barril llegó después de que Irán ejecutara ataques contra diversas instalaciones energéticas en Medio Oriente como represalia por la ofensiva previa al yacimiento de gas South Pars. El ataque intensificó el conflicto con Estados Unidos e Israel y, según Reuters, planea riesgos de interrupciones prolongadas en el suministro global.

La suba del petróleo ya afectó el precio de los combustibles en Argentina con un aumento acumulado que roza el 9% en lo que va de marzo. De mantenerse o escalar el conflicto, se espera que esta tendencia continúe en alza.

Al finalizar la jornada del miércoles, el Brent registró un incremento del 3,8%. La suba se consolidó este jueves cuando se le sumó un adicional de 4,66 dólares (4,3%), alcanzando los 112,04 dólares. Cabe destacar que, durante las primeras horas del día, el valor llegó a tocar un máximo de 112,86 dólares por barril, con subas que superaron los cinco dólares.

En un mercado que desde el 28 de febrero viene recalentado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la última ofensiva militar -atribuida a Estados Unidos e Israel- contra el campo de gas natural South Pars, el más grande del mundo, tensionó mucho más la situación.

La peor crisis energética de la historia

El diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el consultor internacional Roberto Brandt explicó hoy que el conflicto es «la mayor crisis energética» que ha registrado en la historia, superando a todas las precedentes al quitar del mercado 20 millones de barriles de petróleo por día, y también el 20% del gas natural licuado del mundo.

Al respecto, Brandt detalló que «es un escenario de pesadilla», y marcó que la gran clave de fondo es cuánto durarán los ataques en Medio Oriente, algo que es tan incierto como la cotización futura del petróleo.