Escándalo en el Tíbet: se difundió un polémico video del Dalai Lama besando a un niño en la boca

Una polémica se encendió tras la publicación de un video en el que aparece el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, besando a un niño en la boca durante un oficio religioso. El líder espiritual del Tíbet tiene 87 años y su accionar quedó registrado en redes sociales y las muestras de repudio-en contra de la actitud del monje- expresaron que Gyatso realizó un acto de abuso sexual infantil.

En el video se observa al líder religioso tibetano presidiendo la ceremonia acompañado de varias personas que se encuentran sentadas a cada uno de sus lados, incluso, utilizando tapabocas. En varias ocasiones otros de los presentes se le acercan para hablarle al oído.

En la imagen aparece un niño vestido con un buzo amarillo esperando en la parte de abajo de la tarima, mientras una mujer lo invita a subirse, pero el menor espera la instrucción.

Los hombres, que le hablan al oído al líder religioso, parecen explicarle que el niño quiere saludarlo y, finalmente, le dan la señal de que suba. Mientras lo hace, se observa a un grupo de estudiantes con toga y birrete sentados en el piso.

La persona que captó las imágenes regresa con el niño, quien se acerca al Dalai Lama, quien le muestra su mejilla derecha para que el menor le de un beso. El menor, visiblemente emocionado, lo besa y lo abraza.

Seguidamente, se observa que el líder tibetano se voltea, quedan frente a frente con el niño y con los dedos le muestra la boca, invitándolo a darle un beso, le sostiene la cara y besa el menor en la boca. Se le escucha reír y ocurrió otro hecho que causó indignación.

El religioso se saca la lengua y le dice al niño «chúpame la lengua» y, aunque el niño se acerca, no lo hace, mientras algunas personas aplauden y se ríen. Toma al niño de la mano, le da las gracias y lo vuelve a abrazar, le pronuncia algunas palabras y lo vuelve a abrazar antes de que el menor se baje de la tarima.

Partidarios del Dalai Lama afirmaron que el líder budista estaba «bromeando» con el joven. No obstante, víctimas de abuso sexual infantil han señalado que ser sexualizado por un adulto poderoso es un acto de máxima gravedad

El video ha generado preocupación y numerosos comentarios en redes sociales, donde los usuarios han expresado que ese comportamiento no debería ser visto como algo normal. Y es que la controversia está relacionada con los límites del humor y el respeto hacia los menores en el contexto de eventos religiosos y públicos.

«Padres no descuiden a sus hijos», «Creí en un ser que supuestamente no era común! Que frustración, que indigno!», «Ni Francisco se atrevió a tanto», «Me causo repulsión al ver esto yo como madre lo rechazo, si fuera mi hijo a quien lo exponen de esa manera pues no lo permitiría», «Repudio al Dalai Lama», «Que carajos pasa con la humanidad«, fueron algunos de los comentarios de internautas sobre el hecho.

Quién es el Dalai Lama, el líder religioso que está envuelto en un escándalo por besar a un niño en la boca

El Dalai lama es el mayor representante de la Administración Central Tibetana y es el líder espiritual del budismo tibetano. Es considerado la reencarnación de Avalokitesvara, el bodhisattva de once cabezas y mil brazos que representa la compasión humana.

En 1950, después de la invasión china del Tíbet, el monje budista fue emplazado a asumir plena responsabilidad política. En 1954, viajó a Beijing para entablar negociaciones de paz con Mao Zedong y otros dirigentes chinos, incluyendo Deng Xiaoping y Chou Enlai.

Sin embargo, en 1959, tras la brutal represión llevada a cabo por el ejército chino tras el alzamiento nacional tibetano, Gyatso se vio obligado a huir hacia el exilio. Desde entonces vive en Dharamsala en el norte de la India

Tenzin Gyatso, a su edad de 87 años, ha afirmado que está «decidido a vivir al menos 110 años». Así lo expresó en un discurso enfocado al cuidado de la salud, organizado por Reddy Foundation, y expresó un saludo «con sinceridad y de todo corazón», a todas las personas que ven su vida como algo «útil»