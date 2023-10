Habló el cuñado de una de las víctimas de los bombardeos en Gaza: “Pido que esto no ocasione más muertes”

“Esa foto en la que Silvia está al lado del mar es la última foto que se sacó en Las Grutas este año, cuándo nos vino a visitar entre fines de marzo y principios de abril. Se la tomamos en la séptima bajada. Se quedó un mes, y repartió su tiempo entre San Antonio, Buenos Aires y La Pampa”. Quien habló así, conmovido, es Natalio Mirensky, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO. Se refirió a la visita de su cuñada Silvia a la región. Es que la mujer, de 80 años, residía en un kibutz cercano a la franja de Gaza y es una de las argentinas que perdió la vida durante al ataque del grupo terrorista Hamas.

Después de la tragedia, las sombras contrastan con la alegría que muestra la imagen. “Todavía no puedo creer lo que pasó. Lo único que pido es que esto no continúe ni ocasione más víctimas, que la muerte de Silvia no sea en vano”.

Esa imagen, que la muestra sonriente, es la que circuló para informar acerca de su deceso, ni bien se confirmó lo ocurrido.

Natalio reside hace años en San Antonio Oeste, es presidente del centro de jubilados local y conduce un programa musical de radio. Por eso la noticia de la pérdida de su pariente, que pasaba largas estadías en la zona, conmovió a toda la comunidad de SAO y de Las Grutas.

“Nosotros nos enteramos de los bombardeos el sábado a la mañana. Fue a través de una sobrina que vive en Buenos Aires, y llamó para preguntarnos qué sabíamos de Silvia. Le dije que nada, y ella nos contestó que estaba tratando de comunicarse con otra de mis cuñadas, que está en Israel. Cerca del mediodía tuvimos la fatal información” recordó el hombre, con angustia.

En un primer momento la desesperación fue mayor porque una nieta de Silvia estaba desaparecida. “Luego apareció, está internada en un hospital, con heridas pero fuera de peligro” continuó Natalio.

Ahora la angustia se centra en otros de sus parientes que quedaron en Israel. Entre ellos su joven sobrina, que es hija de uno de uno de sus hermanos (también cuñado de Silvia) que vive en Rolon, La Pampa.

“Lo último que sé de mi sobrina es que ayer le ofrecieron trasladarla a un lugar más seguro. Pero hoy, por ejemplo, mi hermano no tuvo comunicación con ella. Igual no está en la misma zona en la que vivía mi cuñada Silvia. Tampoco ninguno de sus hijos varones, que están en ese país pero en otros sectores” aseguró.

Sobre estos últimos relató que “nacieron en Argentina pero se educaron allá. Uno de ellos, el mayor, es ingeniero electrónico y trabajó en Chile. Pero ahora ambos viven en Israel” amplió Natalio.

Silvia y su hermano se conocieron en Buenos Aires. Tras el nacimiento de sus hijos abandonaron el país. “Hacía 50 años que estaban en el kibutz. Mi hermano falleció en 2022, y sólo quedó allí mi cuñada. Yo los visité en octubre de 1999, pero en ese momento no había ningún conflicto” recordó.

En ese kibutz “había 10 o 12 casas. El comedor era comunitario. Comían juntos y se dedicaban, en cooperativa, a explotaciones agrícolas, cultivos de algodón, criadero de aves. Había un emprendimiento vinculado a la industria del papel, y cultivo de frutales, con técnicas muy modernas” rememoró Natalio.

La vida cercana a la franja de Gaza, sin embargo, nunca fue fácil. “Uno la escuchaba hablar (a Silvia) y le parecía que era mentira lo que contaba. Estaban protegidos por el ejército, y tenían como una habitación especial dónde refugiarse en caso de alarma. Pero generalmente eran alertas individuales, no cómo esto que sucedió (por los bombardeos del sábado) que fue una invasión organizada, por tierra, por agua y por mar. Hacía cincuenta años que no ocurría un episodio tan sangriento” relató el hombre, con pesar.

«Lo único que pido es que esto se termine, y que no muera nadie más» reiteró, apenado.

