Hamás difundió el video de una israelí secuestrada: el desgarrador pedido de la rehén

Este lunes, el grupo terrorista Hamás, liberó un video donde se muestra que está con vida, la joven israelí Mia Schem. Fue secuestrada durante el ataque al festival «Tribe of Nova”. Se supo que es nieta de chilenos. En las imágenes la rehén pide que la regresen a su casa.

“Han estado cuidándome, proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible”, solicita la rehén.

Schem tiene 21 años. Relató que es de la localidad israelí de Shoham. Es nieta de un chileno de 83 años.

En las imágenes se la ve tendida en una cama y se muestra que una persona le enrolla una venda en uno de sus brazos.

Sobre la joven, medios chilenos informaron que ya había terminado el servicio militar y que se encontraba realizando un curso para formarse como tatuadora profesional.

Al-Qassam Brigades troops provide medical aid to Israeli Prisoner of War Mia Schem. She gives message to Israel that she is in #Gaza and hopes to reunite with her family. #Palestine pic.twitter.com/pvRgl3sKtH