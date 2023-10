Quién es Mia Schem: qué se sabe de la nieta de un chileno desaparecida tras ataque de Hamás en Israel

Incertidumbre y preocupación gira en torno a la familia de Mia Schem, una joven de 21 años nacida en el centro de Israel y nieta de un chileno de 83 años, Zeev Scharf. Mia se encontraba en el festival «Tribe of Nova», a escasos metros de la Franja de Gaza en Palestina, cuando el 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque que cambió su vida y la de su familia para siempre.

Desde ese fatídico día, no se tenía ninguna noticia de su paradero, y su familia, en especial su abuelo y su madre, Keren Scharf, están desesperados por encontrarla. Zeev Scharf, en una entrevista con T13, relató la dramática secuencia de eventos que rodearon la desaparición de su nieta.

«La música se cambió por disparos, entraron los terroristas, empezaron a disparar a diestra y siniestra, derribaron a unos cuantos cientos, y lo que tengo entendido es que mi nieta empezó a correr, pero como no hemos sabido nada, lo más probable es que la agarraron, la secuestraron y se la llevaron a Gaza», explicó Zeev Scharf. Estas palabras resumen la pesadilla que vive la familia mientras esperan noticias de Mia.

Keren Scharf, la madre de Mia, está pasando por momentos de angustia y nerviosismo. En sus propias palabras, «ellos escaparon en un automóvil y Hamás disparó a los neumáticos, así que tuvieron que salir corriendo en distintas direcciones. Es lo único que sé. La llamé, el teléfono sonó, pero nadie contestó«.

A pesar de que Mia Schem cuenta con la nacionalidad israelí, su vínculo con Chile es innegable a través de su abuelo chileno. Nació en el centro de Israel y recientemente había culminado su servicio militar. Además, estaba persiguiendo su sueño de convertirse en tatuadora profesional.

Sin embargo, su prometedor futuro se ha visto truncado por los trágicos episodios de violencia que han sacudido Oriente Medio en las últimas semanas.

Este lunes, el grupo terrorista Hamás, liberó un video donde se muestra que está con vida. Trras haber sido secuestrada durante el ataque al festival «Tribe of Nova”, la rehén pidió que la regresen a su casa.

«Han estado cuidándome, proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible», solicitó Mía.

La familia Scharf, apoyada por la Comunidad Judía de Chile, emprendió una búsqueda desesperada para dar con el paradero de Mia. Su abuelo Zeev Scharf espera que las autoridades israelíes tomen medidas para rescatarla. En sus propias palabras, «Estamos viendo las noticias y lo que entendemos es que dentro de poco Israel va a entrar (a Gaza), quién sabe, quizás puedan llegar a ellos. Esa es la esperanza que tenemos».

Para aumentar la visibilidad de la búsqueda de Mia y de otras personas desaparecidas tras el ataque de Hamás en Israel, la madre de la joven ha recurrido a las redes sociales. En la página de Facebook «Bring Them Home Now», dedicada a publicar por el retorno seguro de las personas desaparecidas, Keren Scharf ha compartido un conmovedor mensaje sobre su hija. «No puedo vivir sin ella, debe volver a casa. No les diré a sus hermanos que no volverá», expresó.

Con información de BioBio.cl