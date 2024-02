Joe Biden arremetió contra Putin y lo insultó: "Es un loco hijo de p..."

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se fue de boca y dejó de lado cualquier gesto diplomático para referirse a su par ruso, Vladimir Putin.

“Tenemos a un loco hdp (sob, por “son of a bitch” en inglés, hijo de puta) como Putin y a otros, y siempre nos tenemos que preocupar por un conflicto nuclear, pero la amenaza para la humanidad es el clima”, afirmó el presidente estadounidense durante un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección en San Francisco.

La reacción del Kremlin no se hizo esperar. El vocero Dmitri Peskov acusó a Biden de comportarse como un vaquero. “Está claro que Biden, por intereses políticos nacionales, muestra un comportamiento en el estilo de ‘cowboy’ de Hollywood”, aseguró.

“Es una inmensa vergüenza para (…) Estados Unidos. Si el presidente de este país utiliza este léxico, es inevitablemente vergonzoso. Estas declaraciones tan maleducadas no pueden herir al dirigente de otro Estado, todavía menos al presidente Putin”, añadió.

El propio Putin reaccionó ante el fuerte insulto con ironía: “Dije que trabajaremos con cualquier presidente, pero considero que para nosotros, para Rusia, Biden es preferible (antes que Donald Trump). Y a juzgar por lo que acaba de decir, tengo toda la razón, ya que esta es la reacción adecuada a lo dicho por mi parte. Él no me podía decir: ‘Volodia, bien hecho, gracias, me ayudaste mucho’”, afirmó.

El insulto de Biden contra Putin: «Usó palabras llanas y directas»

El enfrentamiento entre Biden y Putin se viene incrementando en los últimos tiempos. La guerra en Ucrania y ahora la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalny aumentaron la tensión bilateral. De hecho, el mandatario estadounidense acusó a su par ruso de “criminal de guerra”. Ambos se reunieron por última vez en Ginebra (Suiza) en junio de 2021.

En ese contexto, Biden perdió los estribos durante un acto para recaudar fondos dentro del partido demócrata con vistas a la campaña electoral que se avecina en su intento de reelegirse este año para otro período en la Casa Blanca.

Biden hablaba el miércoles por la noche ante un grupo de seguidores cuando sorprendió por la virulencia de su ataque a Putin. “Tenemos a un loco ‘SOB’ (las siglas de “son of a bitch”, o hijo de puta) como Putin y a otros, y siempre nos tenemos que preocupar por un conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima”, dijo.

Además, cargó contra Trump por compararse con Navalny, el disidente ruso fallecido la semana pasada en una prisión del Ártico. ”Algunas de las cosas que este tipo ha estado diciendo, como compararse con Navalny y decir que fue procesado -al igual que Navalny- porque nuestro país se convirtió en un país comunista… No sé de dónde diablos sacó eso”, declaró.

El presidente, en su discurso, aseguró: ”A lo que voy es que si hace 10 o 15 años yo les hubiera dicho cualquiera de esas cosas, habrían pensado que me debían internar. Me deja atónito”.

Poco después, la Casa Blanca buscó justificar su ataque contra Putin. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Biden usó palabras “llanas y directas” frente a la “amenaza que representa Rusia. Es así como debemos abordar la amenaza (…) de forma clara, directa y transparente”, subrayó.