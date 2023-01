La autopsia no pudo determinar de qué murió Lisa Marie Presley, la única hereda de Elvis

La autopsia de Lisa Marie Presley, quién falleció la semana pasada a los 54 años, no arrojó resultados concluyentes para determinar la causa oficial de su muerte. Así lo informó hoy la cadena de noticias CNN.

“Presley fue examinada el 14 de enero y la determinación de la causa de la muerte fue aplazada (…) El médico forense solicita más investigaciones sobre el fallecimiento, incluidos estudios adicionales”, afirmó Sarah Ardalan, portavoz del Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles.

La única heredera del “Rey del Rock and Roll” murió el jueves tras ser hospitalizada de urgencia, luego de haber sufrido un paro cardíaco. Antes de ser trasladada a un hospital de Calabasas, localidad en la que residía, los especialistas médicos habían logrado que recuperara el pulso e implantarle un marcapasos, aunque sin los resultados esperados.

Ahora, las autoridades tratan de evaluar los registros médicos y su expediente clínico antes de concluir oficialmente cuál fue el motivo de su muerte.

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”, confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People.

Lisa Marie será enterrada el 22 de enero en Graceland, la mansión de la familia Presley en el estado de Tennessee. Allí también descansa Elvis y su hijo, Benjamin Keough, que se suicidó en 2020 a la edad de 27 años.

Su vida

Lisa Marie Presley fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough. Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

Elvis Presley murió en agosto de 1977. Lisa Marie se alojaba entonces en Graceland y recordaría que le dio un beso de buenas noches horas antes de desplomarse y no recuperarse jamás. La siguiente vez que lo vio, estaba tumbado boca abajo en el baño.

“Tuve un presentimiento”, declaró a Rolling Stone en 2003. “No estaba bien. Todo lo que sé es que lo tuve (un presentimiento) y sucedió. Estaba obsesionada con la muerte desde muy joven”.

Más tarde, ella también sería noticia. Luchó contra las drogas y se casó públicamente. Entre sus cuatro maridos estuvieron Michael Jackson y Nicolas Cage.

Lisa Marie ayudó en numerosas causas humanitarias, desde programas contra la pobreza administrados a través de la Elvis Presley Charitable Foundation hasta labores por el huracán Katrina.

Presley tuvo dos hijos, el actor Riley Keough y Benjamin Keough, con Danny Keough. También tuvo dos hijas gemelas con su ex marido Michael Lockwood. “He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más de la cuenta en mi vida y, de alguna manera, he llegado hasta aquí”, escribió en un ensayo compartido por la revista People.

Fuente Agencia EFE