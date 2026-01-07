La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases que nombró Marco Rubio



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expuso ante el Congreso una hoja de ruta para la situación de Venezuela basada en estabilización, control económico y transición política. La estrategia incluye incautaciones de petróleo, manejo internacional de fondos y un proceso de reconciliación nacional, luego de la caída de Nicolás Maduro.

El plan en tres etapas que Washington expuso ante el Congreso

Según informó Infobae, Rubio defendió la estrategia con un objetivo central: “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”. La política de presión fue presentada como una herramienta para ordenar el escenario venezolano.

Rubio sostuvo que “parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”. El funcionario vinculó ese esquema con la capacidad de Estados Unidos para incidir sobre el futuro económico del país sudamericano.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP.

La estrategia ya tuvo acciones concretas en el plano marítimo y energético. “Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”, explicó ante el Congreso de EE.UU.

Petróleo, fondos internacionales y el plan económico para Venezuela

Rubio precisó que “tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela”. Agregó que “ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

“La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, indicó el secretario de Estado.

El esquema también contempla un plano político interno. “Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, afirmó Rubio.

La secuencia se completa con una tercera instancia. “Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle”, señaló el funcionario, en un escenario atravesado por la caída de Nicolás Maduro y el seguimiento de Estados Unidos sobre la administración interina.