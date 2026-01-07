Estados Unidos incautó un petrolero ruso que había salido de Venezuela: fue tras dos semanas de persecución

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron este miércoles la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte. Dijeron que era un buque que estaba sancionado. La acción se concretó tras varios días de persecución desde que la embarcación zarpó de Venezuela.

La incautación fue una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense, informó el Mando Europeo de Estados Unidos, responsable de la región, en una publicación en X.

Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre el petróleo venezolano

«El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor -en cualquier parte del mundo«, declaró por su parte el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

En vinculación al crudo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

El petrolero estaba escoltado por un submarino ruso

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produjo pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Con AFP y Agencias