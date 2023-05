La mujer de Estados Unidos que es acusada de matar a sus hijos por un «complot apocalíptico»

Un jurado de Idaho, en los Estados Unidos, se encuentra deliberando sobre el destino de una mujer acusada del asesinato de sus dos hijos menores y a la ex de su actual pareja. Los fiscales que llevan adelante la investigación creen que todo se trató por extraño complot centrado en el día del juicio final.

El fiscal del condado de Madison, Rob Wood, pronunció el jueves un discurso apasionado ante los miembros del jurado, instándolos a condenar a Lori Vallow Daybell por la muerte de Joshua «JJ» Vallow (7) Tylee Ryan (16), y Tammy Daybell, la esposa anterior de su quinto esposo.

«Dinero, poder y sexo», declaró Wood ante el jurado. «A partir de octubre de 2018, Lori Vallow y Chad Daybell -su marido- pusieron en marcha una serie de eventos que llevaron a tres horribles asesinatos en el estado de Idaho», agregó.

Vallow Daybell quería estar «libre de obstáculos», agregó Wood, para poder tener lo que realmente deseaba bajo el convencimiento de su pareja de ser una «diosa sexual». «El plan que ella puso en marcha debe terminar hoy con los veredictos que ustedes emitan en este juicio«, añadió Wood.

Los dos acusados se declararon inocentes de los cargos de asociación ilícita, asesinato y hurto grave. Aunque, Vallow Daybell podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable.

La defensa niega vinculación con las muertes y culpa al marido

El abogado defensor Jim Archibald respondió que no existen pruebas que vincularan a su clienta con los asesinatos, pero sí demostraban que era una madre cariñosa y protectora cuya vida dio un giro brusco cuando conoció a su quinto marido, Chad Daybell, y se creyó las «extrañas afirmaciones religiosas de un líder de secta».

Daybell le dijo que habían estado casados en varias vidas anteriores y que ella era una “diosa sexual” que se suponía que lo ayudaría a salvar el mundo reuniendo a 144.000 seguidores para que Jesús pudiera regresar, dijo Archibald.

“¿Por qué la gente no puede escapar de las figuras de sectas religiosas, por qué no pueden escapar, por qué no pueden romper con ese control mental?”, dijo Archibald. “Las promesas son maravillosas para algunas personas, incluso si suenan como un galimatías estúpido para el resto de nosotros”.

La defensa de Vallow Daybell no llamó a ningún testigo y la mujer se negó a testificar. En cambio, Archibald afirmó que los fiscales no habían probado su caso, sugiriendo que no había pruebas suficientes para encontrar más allá de una duda razonable que ella cometió un delito.

“De los 15.000 textos que tiene como evidencia, muéstrenme uno en el que Lori sea parte de esa conspiración”, dijo Archibald en los argumentos finales.

Una madre mató a sus hijos por una supuesto complot apocalíptico: el caso

El caso comenzó a ser investigado en julio de 2019, cuando el entonces cuarto esposo de Vallow Daybell, Charles Vallow, fue asesinado a tiros por su hermano, Alex Cox, en su casa en un suburbio de Phoenix. Lori y Charles estaban distanciados, y él había presentado documentos de divorcio alegando que ella creía que era una diosa enviada para marcar el comienzo del apocalipsis bíblico.

Cox aseveró que no él no mató a su hermano y responsabilizó del hecho Lori Vallow Daybell. La mujer fue acusada tiempo después en Arizona por la muerte de su exesposo; aunque todavía no declaró sobre el caso.

Según los fiscales, Vallow Daybell ya estaba en una relación con Chad Daybell, quien todavía estaba casado con su esposa, Tammy Daybell, en ese momento.

Los niños fueron vistos con vida por última vez en septiembre de 2019. La policía descubrió que estaban desaparecidos un mes después de que un miembro de la familia se preocupara de no poder comunicarse con ellos. Los cuerpos fueron encontrados el verano siguiente.

Con información de AP