Lula da Silva confirmó a Geraldo Alckmin como vice y oficializó la fórmula para buscar la reelección

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este martes al vicepresidente, Geraldo Alckmin, como compañero de fórmula oficialista para buscar la reelección en los comicios de octubre próximo.

Brasil: Lula ratificó a Geraldo Alckmin como compañero de fórmula

“El compañero Alckmin tendrá que dejar el MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio). Tendrá que dejarlo porque será candidato a vicepresidente de la República otra vez”, afirmó Lula.

El anuncio fue hecho durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo) en la ciudad de Brasilia, lo que hace efectiva la salida de al menos 14 ministros del Gobierno de Brasil para postularse a cargos electivos.

La legislación electoral señala que los aspirantes que ocupan cargos dentro del Ejecutivo deben dejar sus funciones antes del 4 de abril para competir en el proceso, es decir, deben dejar el Gobierno, con excepción de los cargos de presidente y vicepresidente.

La determinación está prevista en la Ley de Inelegibilidad y exige alejarse del cargo seis meses antes de los comicios como mínimo.

Alckmin, además de encabezar la Vicepresidencia de Brasil, es el titular del MDIC, por lo que tendrá que dejar el cargo de ministro para poder competir en las elecciones, cuya primera vuelta se llevará a cabo el 4 de octubre de este año.

Hasta hace algunas semanas, se especulaba si Alckmin disputaría la gubernatura del estado de San Pablo, el mayor colegio electoral del país sudamericano, pero ahora el candidato será el exministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien dejó el cargo hace dos semanas.

Lula da Silva es el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), mientras que Alckmin, exgobernador de San Pablo, está afiliado al Partido Socialista Brasileño (PSB).

NA