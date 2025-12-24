Verano récord en Brasil: boom de turistas argentinos y la «guerra» financiera por los pagos con QR 

El inicio de la temporada de verano 2026 confirma lo que se palpitaba en las agencias: Brasil se consolidó como el destino imbatible para los argentinos. Con opciones como el Caribe o Miami encarecidas, las playas vecinas reciben una marea de turistas nacionales que ya marca un hito estadístico: según datos oficiales de Brasil, la afluencia de argentinos creció un 82% interanual en los primeros 11 meses de 2025.

El análisis de este fenómeno y sus derivaciones económicas fue realizado por el periodista Pablo Wende en su columna habitual de Río Negro Radio. Allí explicó que este salto marcado en los arribos durante 2025 anticipa un verano 2026 récord, impulsado también por un cambio de hábito en el consumo: el uso masivo de pagos digitales.

Al analizar el perfil del viajero, Wende aseguró que si bien hay un boom emisivo, ya no se trata del ‘uno a uno’ donde un trabajador promedio podía viajar a Miami o Disney; esos destinos hoy son inalcanzables para el asalariado medio. El fenómeno actual se concentra en la clase media que busca maximizar su presupuesto en países limítrofes como Brasil o Chile, donde la diferencia cambiaria todavía permite darse gustos que en la Costa Atlántica o el Caribe serían imposibles

La revolución del PIX: bancos vs. fintech

La gran estrella para el bolsillo argentino es el sistema PIX, que permite pagar en reales escaneando un QR y debitando pesos desde una cuenta local a una cotización muy cercana al dólar blue. Sin embargo, Wende advirtió sobre una asimetría que genera bronca en el sector: solo las Fintech (como Mercado Pago y billeteras cripto) están habilitadas para operar con este sistema, dejando a los bancos tradicionales fuera de juego.

El columnista remarcó que esta herramienta digital viene a solucionar una ineficiencia histórica del turista argentino: la pérdida de valor al cambiar dinero físico. Antes, el viajero llegaba con dólares y debía cambiarlos a reales en hoteles o casas de cambio que ofrecían tasas muy desfavorables. Con el QR, esa intermediación desaparece y el tipo de cambio se vuelve transparente y competitivo, lo que explica la adopción masiva este verano

«Es una competencia desigual por regulaciones locales. Las fintech operan con ‘dólar cripto’ (USDT) por fuera del mercado oficial. Los bancos, al tener que ir al mercado único de cambios (MULC), cargan con una percepción de Ganancias del 20% que hace la operación inviable», detalló el columnista sobre la «guerra» financiera que se libra detrás de cada pago playero.

Inocencia fiscal: alivio y castigo

En el plano doméstico, la columna también puso la lupa sobre la nueva ley de «Inocencia Fiscal». La normativa eleva sustancialmente el umbral para que la AFIP (ahora ARCA) considere a un contribuyente como evasor, pasando de USD 10.000 a USD 700.000. «El objetivo es que la gente use los dólares del colchón para comprar bienes registrables, como un auto, sin miedo a una persecución», señaló.

En números U$S700.000 sería el nuevo umbral para que la AFIP considere a un contribuyente como evasor.

La lógica detrás de la medida es operativa: que el organismo recaudador deje de perseguir a ‘perejiles’ por movimientos menores, como la compra de un usado o una refacción hogareña, para concentrar los recursos en los grandes evasores. Wende recordó que hasta hace poco regían alertas ridículas, donde los bancos debían informar transferencias mínimas o compras de supermercado, burocratizando el sistema sin capturar la evasión real»

Pero la medida tiene su contraparte: se endurecen los controles administrativos. «La multa por no presentar una declaración jurada en tiempo y forma, que era de $400, ahora salta a $440.000«, alertó Wende, aunque aclaró que el fisco deberá notificar al contribuyente y darle 15 días hábiles antes de aplicar la sanción.

El impacto de la nueva multa se sentirá fuerte en las pequeñas y medianas empresas, donde el atraso en las presentaciones funcionaba casi como un ‘deporte nacional’ para ganar tiempo financiero. Con la sanción saltando de un valor simbólico a casi medio millón de pesos, la estrategia de dilatar los plazos dejará de ser viable, obligando a los contadores a un cumplimiento estricto que antes se relajaba