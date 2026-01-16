Cuánto sale un día de playa en Brasil, con choclo, churros y más ¿Es más caro que en Argentina?

En el verano 2026, el veraneante argentino mira dos veces antes de elegir dónde gastar.

La temporada 2026 llegó con un cambio de escenario que se siente en la arena. El veraneo en el exterior, especialmente en Brasil, ya no se vive como una oportunidad imbatible. La combinación de economía doméstica estabilizada, suba de precios en reales y un tipo de cambio menos favorable achicó una brecha que el año pasado parecía insalvable.

El resultado es claro: Brasil sigue siendo competitivo en productos puntuales, pero perdió el aura de “barato para todo”. El veraneante argentino ahora compara, discrimina y decide con más cuidado dónde estirar el presupuesto.

En consumos rápidos, Brasil conserva ventajas. El clásico choclo en la playa cuesta en promedio $4000, por debajo de los choclos de Las Grutas $6.000 o de los $5000 de Mar del Plata o Pinamar y muy lejos de los $6500 de Punta del Este.

Los consumos rápidos siguen siendo más baratos en Brasil, pero la diferencia ya no es tan amplia como antes.

La media docena de churros cuesta en Brasil $10.000, contra $16.000 en Las Grutas, $7000 en Mar del Plata. El golpe más inesperado llega con el agua caliente para el mate, un ritual bien argentino: $3930 en Brasil.

Las bebidas también juegan a favor del gigante sudamericano. Un café chico ronda los $2230, casi la mitad de los $4000 que se pagan en la costa argentina y apenas un tercio de los $8000 que cuesta en Uruguay. La cerveza mantiene la lógica: $3250 el porrón en Brasil y en Las Grutas la cerveza de 710 cc cuesta cerca de 9.000 pesos, mientras que las latas chicas se consiguen desde 4.000 pesos.

Son detalles, pero suman. Y en vacaciones largas, pesan.

Una hamburguesa completa en un parador brasileño cuesta en promedio $14.525. Sigue siendo más barata que los $17.000 de Mar del Plata y muchísimo menos que los $30.000 de Punta del Este.

Gran afluencia de turistas en la apertura de temporada de Las Grutas. Foto: Denis Martínez – Archivo

En Las Grutas una hamburguesa simple se puede conseguir desde los $7.000, mientras que las pizzas arrancan en los $16.000. También aparecen opciones como porciones de rabas, que rondan los 19.000, y cazuelas de mariscos cerca de los $18.000. En el caso de las rabasestán a $26.855 en Brasil, $32.000 en la costa argentina y $34.000 en Uruguay. En la noche, entrar a un boliche en Brasil ronda los $19.980.

Brasil sigue siendo atractivo, pero ya no es el paraíso barato que fue en 2025. Argentina, con precios más ordenados, achicó distancias. El verano 2026 no se define por el destino, sino por qué se consume, cuánto y dónde. La conclusión es simple: el que no saca cuentas, paga de más. Y este año, la playa también se mide en números.