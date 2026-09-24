México en alerta: El Niño podría intensificar las dimensiones del huracán Polo

El huracán Polo mantiene en alerta a la costa del Pacífico mexicano por las fuertes lluvias y los vientos que ya afectan la región. El ciclón, que alcanzó las categorías 4 y 5, se encontraba este jueves frente a las costas de Guerrero y tenía vientos máximos sostenidos de hasta 250 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes.

Aunque las proyecciones indican que el centro del huracán permanecería mar adentro, las precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslaves con riesgo para la población. La zona más comprometida comprende sectores de Michoacán y Guerrero, donde las autoridades reforzaron las medidas preventivas.

Huracán Polo: evacuaciones y refugios ante el riesgo en Guerrero y Michoacán

Las autoridades mexicanas pidieron evacuar algunas zonas cercanas a la costa y habilitaron refugios para las personas que pudieran resultar afectadas. Miles de efectivos militares y personal de la Cruz Roja fueron desplegados en la región para colaborar con las tareas preventivas.

En las localidades costeras, algunos residentes colocaron sacos de arena frente a sus negocios ante el temor de inundaciones. El recuerdo del huracán Otis, que golpeó Acapulco en 2023 y provocó graves daños, incrementó la preocupación entre los habitantes de la zona.

Qué dijo el Servicio Meteorológico Nacional sobre la fuerza y trayectoria de Polo

El profesional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Jaime Albarrán Ascencio señaló en una entrevista con El Universal que la influencia de El Niño está relacionada con la evolución de Polo. Según explicó, este fenómeno climático favorece una mayor actividad ciclónica en el océano Pacífico.

“El Niño causa más actividad ciclónica en el océano Pacífico y es lo que está ocurriendo en este momento”, sostuv. También advirtió que la trayectoria del huracán todavía presenta incertidumbre y que podría desplazarse hacia el norte y luego hacia el noroeste.

El especialista ubicó a Polo entre los huracanes más fuertes registrados en el Pacífico mexicano durante los últimos años, junto con Patricia, de 2015, y Otis, de 2023.

Hawai con lluvias que podrían provocar inundaciones catastróficas

A unos 460 kilómetros al sur de Hawai, en tanto la tormenta tropical Nolo también avanzó con posibilidades de convertirse en huracán. El sistema podría acercarse a la Isla Grande entre el viernes y el sábado, por lo que se emitió una alerta para el condado de Hawai.

Las autoridades cerraron escuelas y oficinas públicas en la Isla Grande y dispusieron medidas preventivas en Maui. Los meteorólogos estimaron que algunas zonas podrían recibir hasta 89 centímetros de lluvia, con especial preocupación por las inundaciones repentinas.