La actividad económica cayó 2,9% en julio y profundizó la desaceleración

La actividad económica registró en julio una fuerte contracción y volvió a mostrar señales de desaceleración. Según informó este jueves el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% respecto de junio, mientras que en la comparación interanual presentó una baja de 1,4%.

La economía volvió a caer y las proyecciones para 2026 pierden fuerza

El retroceso mensual superó ampliamente las previsiones de las consultoras privadas, que habían anticipado una disminución cercana al 0,8% frente al mes anterior.

El comportamiento de la actividad durante el año mostró una evolución irregular. En el primer semestre, el EMAE había registrado subas mensuales en enero, con un avance de 0,3%; marzo, con 2,6%; y junio, con 0,8%. En sentido contrario, febrero mostró una caída de 2,5%, abril de 1,6% y mayo de 0,6%.

De cara a los próximos meses, las proyecciones privadas anticipan una actividad sin cambios significativos. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima que la economía cerrará 2026 con un crecimiento del PBI de 2,1%, por debajo del 3,5% que las consultoras proyectaban a comienzos de año.

En contraste, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno prevé una expansión de 3% para este año y de 4% para 2027, cifras consideradas demasiado optimistas por las consultoras.

En desarrollo.