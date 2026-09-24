Se conocieron cuántas empresas están interesadas en construir en Plaza Huincul

Se abrieron los sobres de las ofertas para la construcción de las casas. (Foto: Gentileza)

Fueron cuatro las compañías que se presentaron con intención de hacer un plan de 24 viviendas, de dos dormitorios en el sur del ejido urbano de Plaza Huincul. Para su ejecución está previsto, una vez que se adjudique la obra un presupuesto oficial de $2.709 millones. Estas casas son una parte del total de 116 que están contempladas llevar adelante.

Este grupo habitacional forma parte del programa Neuquén Habita que se promueve entre los gobiernos provincial y municipal.

Al acto de apertura de sobres con las ofertas de los cuatro interesados asistieron el presidente del organismo ADUS-IPVU, Pablo Dietrich y el intendente huinculense, Claudio Larraza, además de los representantes de las firmas.

Al respecto, Dietrich describió que se firmó un convenio con el municipio huinculense de cofinanciación de 116 viviendas. «Hicimos una primera licitación por 40 viviendas que en los próximos días comenzará la construcción. En este segundo acto estamos licitando 24 viviendas que tienen dos dormitorios y 65 metros cuadrados», aportó. El plazo de ejecución fue fijado en doce meses.

Luego, el jefe comunal, Larraza sostuvo que «es una cuenta histórica que empezamos a saldar. Hay una necesidad habitacional importante en nuestra localidad».

Este grupo de casas se edificarán en el barrio Altos del Sur y se presupuestó un monto de $2.709.395.063,05. Se informó que presentaron sus ofertas fueron Compañía de Montaje S.A; Eco Sur Bahía S.A; Zahidas S.A y EFEDE S.R.L.

Cómo serán las casas

Una de las 24 construcciones tendrá características adecuadas para ser habitadas por personas con movilidad de reducida. Está previsto que el conjunto de casas tenga un total de 65 metros cuadrados y dos dormitorios.

Además, está contemplada la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de infraestructura como el agua potable, gas, red cloacal y energía eléctrica. Tendrán que estar construidos los gabinetes correspondientes, según la normativa de cada uno de los entes que son prestatarios de los servicios básicos.

En total, dentro del programa Neuquén Habita, Plaza Huincul tendrá 116 soluciones habitacionales. A las 40 en barrio Otaño, las 24 en Altos del Sur, se le sumará las que se levantarán en el barrio Central.