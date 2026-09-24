Fernández Oro recibirá un 52% más de recursos por la Compensación Financiera Transitoria: «Hoy se está haciendo historia», dijo Amati

La Legislatura de Río Negro ratificó este jueves los convenios que el Gobierno provincial firmó con 14 municipios para otorgar una Compensación Financiera Transitoria. El proyecto obtuvo 35 votos a favor y 8 en contra y permitirá distribuir $12.347 millones anuales entre las localidades alcanzadas.

En este esquema, Fernández Oro recibirá un 52% más de recursos que los que percibe actualmente, según explicó el intendente Gustavo Amati, lo que representa unos $149 millones adicionales. «Presenta un 52% más, equivalente a 149 millones de pesos», señaló el jefe comunal en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Amati: «Estábamos en una situación bastante compleja, veíamos un fin de año muy difícil»

El intendente destacó la decisión del gobernador Alberto Weretilneck y el acompañamiento de los legisladores para avanzar con la compensación. Recordó que Fernández Oro reclama desde hace más de 16 años una actualización de los fondos que recibe por coparticipación.

«Hoy se está haciendo historia en Fernández Oro», sostuvo Amati, y remarcó que el pedido de actualización de la coparticipación todavía no fue resuelto de manera definitiva, pero que la compensación representa una respuesta transitoria mientras continúa esa discusión.

Amati destacó que la compensación se suma a los recursos que ya recibe Fernández Oro y remarcó que se trata de una decisión de la Provincia para asistir a los municipios que más crecieron. En ese sentido, valoró que «el gobernador decidió avanzar con la compensación» y hacer «un gran esfuerzo desde la provincia para compensar esos municipios que más crecieron en la provincia de Río Negro».

Amati también puso el foco en la situación financiera de Fernández Oro y aseguró que el aporte llega en un momento especialmente importante para la localidad. «Estábamos en una situación bastante compleja, veíamos un fin de año muy difícil, muy oscuro», afirmó.

El fondo llega mientras sigue el reclamo

El intendente sostuvo que la compensación permitirá al municipio «darnos oxígeno, para poder seguir funcionando» y valoró que la decisión provincial se haya tomado después de que no se alcanzara un consenso entre los intendentes para modificar la ley de coparticipación.

El esquema contempla un aporte de $12.347 millones anuales para 14 municipios, entre ellos Fernández Oro, además de fondos para 12 comisiones de fomento y la Comuna de San Javier.

Según indicó la Provincia anteriormente en un comunicado, los recursos tendrán destino específico para sostener servicios públicos, ejecutar infraestructura asociada a esas prestaciones y adquirir bienes de capital. Además, no podrán utilizarse para financiar gastos de personal.

Mientras la Legislatura debate la iniciativa, Amati siguió el tratamiento desde el recinto y destacó que la compensación constituye una solución transitoria frente a un reclamo que, según recordó, lleva más de una década y media.