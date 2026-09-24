La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026: la indigencia alcanzó el 7,5%, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló el nivel de incidencia de la pobreza e indigencia para el primer semestre del 2026. Según el organismo, la pobreza perforó el techo del 30 por ciento y llegó al 32,3% de las personas, por lo que la cifra registró un aumento en comparación con la segunda mitad del año anterior.

«El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 24,4%; en ellos reside el 32,3% de las personas», precisó el Indec. Además, la entidad detalló que, dentro de este conjunto, el 5,6% de los hogares se ubica por debajo de la línea de la indigencia, la cual a nivel poblacional fue del 7,5%.

«Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), por debajo de la LP hay 2.498.000 hogares que incluyen a 9.729.000 personas; y, dentro de ese conjunto, hay 575.000 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 2.249.000 personas indigentes», señaló el informe oficial.

Al aplicar las tasas sobre el último censo poblacional del Indec (de 46.466.688 habitantes), el resultado arroja un total de 15.008.740 personas en situación de pobreza y 3.485.001 en indigencia.

De esta manera, en la comparación con el segundo semestre del 2025, la incidencia de la pobreza registró un aumento en personas de 4,1 puntos porcentuales, ya que la medición previa arrojó un 28,2%. En el caso de los hogares, el incremento fue de 3,4 puntos porcentuales. La indigencia, por su parte, tuvo una suba de 0,8 puntos en los hogares y de 1,2 puntos porcentuales en las personas. En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó una suba de la pobreza de 3,9 puntos porcentuales, mientras que en los aglomerados de menor tamaño el alza fue de 4,9 puntos frente al semestre anterior.

Las canastas superaron a los ingresos

Desde el Indec contextualizaron que la incidencia de la pobreza y la indigencia resulta de la capacidad de los hogares para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y a la Canasta Básica Total (CBT) mediante sus ingresos monetarios. De esta manera, el organismo observó que, con respecto al semestre anterior, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5% en promedio, mientras que las canastas regionales promediaron subas del 21,4% para la CBA y del 19,6% para la CBT.

«Los ingresos en el período estudiado aumentaron menos que lo que aumentó la CBT y la CBA, por ende, tanto la tasa de pobreza como la de indigencia también aumentaron con respecto al semestre anterior», acotó la dependencia estadística.

Asimismo, el informe detalló que la brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 35,9%, a causa de que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $922.755, mientras que la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los $1.440.395.

«La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT aumentó respecto del segundo semestre 2025», reflejó el documento. En paralelo, la brecha de la indigencia se ubicó en 33,9%, con un ingreso promedio de $442.443 frente a una canasta alimentaria de $669.098.

Cómo fue el comportamiento de la pobreza a nivel regional

A nivel regional, la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 32,1% para el Gran Buenos Aires, en 36,7% para Cuyo, 41,5% para el Noreste, 31,5% para el Noroeste, 30,3% para la región Pampeana y en 28,4% para la Patagonia.

En cuanto a la indigencia poblacional, los valores arrojaron un 8,4% para el Gran Buenos Aires, 5,0% para Cuyo, 10,5% en el Noreste, 4,3% en el Noroeste, 7,2% en la región Pampeana y 4,2% en la Patagonia.

En el sur del país, el aglomerado con el pico más alto de pobreza en personas se encuentra en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 37,2% poblacional y 25,4% a nivel hogares. Detrás se ubicó Rawson-Trelew con un 35,1% de pobreza en personas y 26,9% en hogares.

En Río Negro, el aglomerado Viedma-Carmen de Patagones marcó un 23,6% de pobreza en hogares y un 33,2% en personas.

Del lado neuquino, en Neuquén-Plottier el nivel de pobreza en hogares fue del 15,7%, mientras que a nivel general de personas el registro fue del 19,6%.

Finalmente, Ushuaia-Río Grande reportó un 25,9% de personas pobres y Río Gallegos cerró con un 25,6% poblacional.

El impacto en la juventud

En cuanto a la distribución demográfica, el documento oficial destaca que el 44,5% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza. El porcentaje total de personas en esta situación para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 36,9% y 28,8%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 14,8% de las personas se ubicó debajo de este umbral.

Al observar la población infantil y adolescente de forma general, el informe precisa que el 45,2% de los menores de 0 a 17 años son pobres, con un 10,9% en situación de indigencia.