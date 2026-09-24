Ranking de lluvia en la Patagonia: en qué lugar hubo precipitaciones de casi 70 mm y cómo sigue la alerta roja

El avance de un severo frente de un río atmosférico mantiene en vilo a gran parte de la Patagonia, con especial foco en la región cordillerana. Un sistema de mal tiempo descargó un gran volumen de agua sobre diversas localidades del norte de la Patagonia. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó diversas alertas meteorológicas que se extienden hasta este viernes 25 de septiembre.

Con el transcurso de las horas, el organismo oficial sistematizó los datos recabados por las estaciones meteorológicas locales y publicó un informe detallado que permite dimensionar la magnitud del temporal.

Ranking de lluvias del SMN para este jueves 25 en la Patagonia

El informe oficial del SMN detalla los valores de precipitación acumulada durante las últimas 24 horas, con horario de corte a las 9 de la mañana. En el tope de este registro se ubica la ciudad de Bariloche, donde los medidores marcaron una caída de 68 milímetros de agua.

Por detrás de la localidad rionegrina, la lista continúa con El Bolsón, que registró 42 milímetros de lluvia. En tercer lugar figura la estación de Chapelco, en la provincia de Neuquén, con un acumulado de 40 milímetros.

Finalmente, la ciudad chubutense de Esquel cierra este reporte con un registro de 28 milímetros de precipitaciones. De acuerdo con el análisis del ente nacional, las zonas cordilleranas de estas tres provincias concentraron los registros hídricos más abundantes del período analizado.

Cómo sigue la alerta por lluvia

Para la jornada de este jueves 24 de septiembre, el nivel de alerta roja persiste con fuerza sobre el centro y norte de Neuquén. Según refleja el mapa de alertas, esta advertencia de máxima gravedad afecta a la Cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín durante la tarde. Para este sector, los pronósticos proyectan precipitaciones fuertes y persistentes con valores acumulados entre 80 y 120 milímetros, con la posibilidad de alcanzar picos locales de 150 milímetros y nevadas en las cumbres. Para la noche del jueves y la madrugada del viernes 25, la advertencia en esta misma región descenderá a nivel naranja.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta naranja para la tarde del jueves en la Cordillera de Huiliches, la Cordillera de Lácar y el Sur de Aluminé. Allí se estiman lluvias persistentes con valores acumulados de entre 60 y 80 milímetros, para luego pasar a nivel amarillo hacia la noche.

El nivel de alerta amarillo abarca un área extensa: advierten que Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu, la cordillera de Ñorquincó y el departamento de Los Lagos enfrentan esta advertencia durante la tarde del jueves. Las estimaciones prevén precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros para la cordillera y precordillera de Neuquén.

Asimismo, el pronóstico anticipa un nivel amarillo en el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, con lluvias de variada intensidad y registros de entre 10 y 20 milímetros.

Otras áreas neuquinas como Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar también mantienen el alerta amarillo por precipitaciones para la tarde.

Finalmente, añadieron una alerta amarilla por ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora para sectores del este y sur neuquino, como Loncopué, Añelo y Chos Malal.