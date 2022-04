Murieron 18 personas en Río de Janeiro por los temporales de lluvia

El número de muertos por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el estado brasileño de Río de Janeiro se incrementó a 18, mientras que otras tres personas aún permanecen desaparecidas, informaron hoy autoridades brasileñas.

Las fuertes precipitaciones impactaron durante tres días en la zona de la costa atlántica de este estado del sureste de Brasil y que, según los expertos, empeoran por el cambio climático.

Los rescatistas sacaron hoy dos cuerpos que se encontraban entre lodo y escombros producto de un deslave ocurrido en el barrio de Monsuaba de Angra dos Reis, ciudad costera 160 kilómetros al suroeste de Río de Janeiro. En el mencionado barrio, se contabiliza un total de 8 muertos, cuatro niños y cuatro adultos.

También se produjo un deslizamiento de tierra en ciudad colonial de Paraty, que provocó la muerte de 7 personas, una madre y seis de sus hijos, que tenían entre dos y 17 años, mientras que uno de los hijos fue rescatado con vida y trasladado a un hospital, en donde se encuentra en condición estable.

Video footage from a drone in Rio de Janeiro shows flooding after heavy rain in different parts of the city. Brazil #flood #flooding #floods #HeavyRains #tormenta #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia #chuvas #aluvión #banjir #enchete #inundaciones #weather pic.twitter.com/BOlBed2JW0