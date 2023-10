Murió Shani Louk, la joven alemana secuestrada por Hamas en una fiesta electrónica

La familia de la joven israelí-alemana Shani Louk (22) ha confirmado su muerte tres semanas después del atentado terrorista del brazo armado de Hamas en el multitudinario festival de música en la zona del Kibutz Reim en el sur de Israel.

Al menos 270 jóvenes fueron asesinados y otros muchos heridos y secuestrados por decenas de palestinos armados procedentes de la vecina Franja de Gaza en la fiesta Supernova cerca de la frontera. El ataque, una de las peores matanzas ocurridas el pasado 7 de octubre, llevó al Ejército israelí a lanzar la guerra total contra el grupo integrista con una ofensiva por aire, tierra y mar.

«Desafortunadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no está viva. Es muy triste pero al menos ya no tenemos la angustiosa incertidumbre. Nos gustaría recuperar su cuerpo para poder enterrarlo pero no si el precio es un acuerdo de canje con Hamas«, declaró su madre Ricarda, a la emisora de radio pública KAN después de que fuera la que, tras el ataque múltiple de Hamas, reconociese a su hija, gracias a sus tatuajes y rastas, en un vídeo atroz que circulaba en las redes sociales. «Shani era una artista de corazón puro y bueno. Una apasionada de la vida», recordó.

Ricarda Louk estaba convencida de que su hija estaba gravemente herida en un hospital de Gaza, aunque las imágenes que se vieron de ella en las redes sociales hacían temer lo contrario. Ahora cree que Shani llevaba muerta desde el 7 de octubre, a causa de un disparo en la cabeza. «La noticia es terrible, pero es bueno tener certeza ahora y saber que al menos no ha sufrido», ha declarado Ricarda a la agencia alemana DPA.

«Recibimos el anuncio oficial ayer del Ejército israelí y Zaka (organización israelí de voluntarios de rescate y reconocimiento de restos de cadáveres)», señala su prima Ruti tras la localización de una astilla de hueso del cráneo en territorio israelí y las pruebas de ADN. Según diversas informaciones en Israel, se detectó el uso de la tarjeta de crédito de la víctima.

La familia y los amigos de Shani Louk habían buscado publicidad desde el principio para mantener la presión sobre los políticos para que liberaran a la joven. La familia también criticó al Ministerio de Asuntos Exteriores, del que dijeron que no estaba haciendo lo suficiente para conseguir la liberación de los rehenes de nacionalidad alemana.

«Desgraciadamente, la sensación sigue siendo que el ministro alemán de Asuntos Exteriores, el embajador y la canciller no nos han apoyado realmente ni a nosotros ni a todas las familias«, escribió Wilfried Gehr, tío de Shani. Al mismo tiempo, la familia dio las gracias «a todas las personas que nos acompañaron durante las malditas largas semanas de incertidumbre, esperanza y miedo».