Hallaron muerta a la niña autista y fanática de Harry Potter que fue secuestrada por Hamás.

Las autoridades de Israel anunciaron este jueves que identificaron los cadáveres de Noya Dan, una niña 12 años con autismo, y su abuela Carmela, de 80 años, quienes figuraban en la lista de rehenes que tomó el grupo terrorista Hamas. La pequeña era buscada desde el 7 de octubre y había destacado por su fanatismo por la saga Harry Potter.

“Estamos devastados al anunciar que los cuerpos de Noya y su abuela Carmela fueron hallados ayer. Nuestros corazones están rotos”, indicó el Ministerio de Exteriores israelí en su cuenta oficial de X, antes Twitter, sin dar detalles sobre dónde fueron hallados los cuerpos y en qué circunstancias.

El domingo pasado, el Ministerio dijo que la niña, seguidora de Harry Potter, había sido “secuestrada de su hogar por los terroristas de Hamas y llevada a Gaza”.

“Noya es sensible, amable, divertida y una gran fanática de Harry Potter”, la describió la cuenta oficial de Twitter del Estado de Israel en el que se etiquetó a JK Rowling, la autora de la famosa saga del joven mago.

La escritora británica no resultó ajena al caso y escribió en sus redes sociales: “Por razones obvias, esta imagen me ha impactado. Que Noya y todos los rehenes tomados por Hamas regresen pronto y sanos y salvos a sus familias”.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4