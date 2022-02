«Para Rusia perder a Ucrania sería como lo que le ocurrió a Estados Unidos con Cuba», asegura especialista

«El conflicto en Ucrania no se acaba nunca porque tiene muchas aristas. Según con quién hables, todos parecen tener razón. Es muy complejo», le aseguró Ignacio Hutin, periodista especializado en Europa Oriental y los Balcanes, a En eso estamos de RN Radio (89.3) que lo entrevistó para conocer en mayor profundidad la claves de la disputa que mantiene en vilo al mundo entero. Escuchá la nota completa:

«Desde noviembre dicen que va a haber una invasión a Ucrania… y no hubo ninguna invasión. De hecho ayer, en teoría, era el día indicado y no pasó nada. No creo que vaya a haber invasión. Si Rusia invadiera Ucrania, no obtendría ningún beneficio. No hay motivos. Rusia sufriría múltiples sanciones económicas, y afectaría su influencia, el ‘poder blando’ del país», explicó el autor de los libros «Ucrania/Donbass: Una renovada Guerra Fría» y «Ucrania, crónica desde el frente».

Con respecto al inicio del conflicto interno, comentó: «Ucrania era muy importante dentro de la Unión Soviética. A fines de 2013, el presidente decidió darle la espalda a la Unión Europea, no firmando un tratado de libre comercio. Y privilegiaron un acuerdo con Rusia. Mucha gente interpretó que eso era alejarse de los valores de la Unión Europea, y eso llevó a la caída del presidente».

«Perder a Ucrania sería un dolor muy fuerte para Rusia, fue siempre su ‘patio trasero’. Sería algo como lo que le ocurrió a Estados Unidos con Cuba en su momento. Mostrar a Rusia como villano amenazante de todo el continente europeo es una gran victoria para Estados Unidos, que le aportó mucho dinero y armas a Ucrania desde 2014 y hasta hoy», agregó Hutin.

Con respecto a la relación entre norteamerica y los rusos, detalló: «De alguna forma, la guerra del Donbass es una suerte de renovada Guerra Fría, porque Estados Unidos y Rusia no se enfrentan directamente, pero si lo hacen de forma indirecta en Ucrania».

Por otra parte, el periodista agregó que una parte de la disputa esta relacionada con las fracturas internas: «Sin dudas hay un conflicto interno muy importante. Más allá de la guerra, hay una disputa política enorme en Ucrania, y es importante destacarlo».

Sobre la importancia que tiene Ucrania para Rusia, explicó: «Para Rusia, Ucrania es muy importante porque es una frontera, un país que separa a Rusia de la OTAN. Ucrania está perdida para Rusia. Y para los ucranianos, los rusos son una amenaza desde 2014, un estado invasor y enemigo. Esta es la lectura que promueve el estado ucraniano».

