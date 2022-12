Asunción de Lula en Brasil: día, horario e invitados especiales

Lula Da Silva asumirá la presidencia de Brasil el próximo domingo 1 de enero y será la tercera gestión como mandatario de su país. El representante del Partido de los Trabajadores (PT) jurará nuevamente como jefe de Estado tras haber cumplido dos mandatos completos entre 2003 y 2010. Ante la escalada de violencia que se generó el domingo pasado, que contó con un intento de atentado, Brasilia desplegará a toda su policía.

Según Flavio Dino, futuro ministro de Seguridad de Lula, habrá una movilización del 100% de las fuerzas policiales del Distrito Federal (DF), para garantizar la seguridad no solo del presidente, sino también de las delegaciones extranjeras y del público.

Sin embargo, el futuro funcionario -quien también asumirá el 1 de enero- no confirmó si el líder del Partido de los Trabajadores (PT) realizará el clásico desfile ante el público en la Explanada de los Ministerios en un auto cerrado o en uno descapotable, como es costumbre.

Brasil: cómo y a qué hora será la asunción de Lula

Dino aseguró que la asunción presidencial de Lula Da Silva será una ceremonia «segura y en paz», donde los ciudadanos podrán viajar desde otros estados para presenciar el acto. Además, confirmaron que están previstos shows culturales previstos en la región central de Brasilia, por lo que se esperan cientos de miles de personas.

El evento institucional con la asunción formal se realizará en el Congreso y el posterior festejo se llevarán a cabo en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia.

Se espera que Lula llegue al Congreso de Brasil a las 13:45 (mismo horario para Argentina), mientras que la sesión formal en la que asumirá como presidente de todos los brasileños está pautada para las 15:00. El mandatario electo realizará la lectura y firma del Período de Mandato del Presidente y Vicepresidente de la República.

¿Quiénes participarán y quién será el gran ausente?

Según estiman medios brasileños, 120 representantes estarán presentes en la toma de posesión de Lula. Entre ellos, 17 son jefes de Estado, comunicó el embajador Fernando Igreja:

Participarán los presidentes de Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, el Rey de España, Guyana, Guinea-Bissau, Paraguay, Portugal, Surinam, Timor Oriental, Uruguay y Zimbabue.

Aunque los integrantes de la delegación argentina todavía están en definición, fuentes oficiales adelantaron que el Presidente podría estará acompañado por el canciller Santiago Cafiero y no se descarta que también viaje la primera dama Fabiola Yáñez.

Dina Boluarte, mandataria de Perú, no podrá participar del acto ya que la ley peruana no permite que la presidenta viaje al exterior y el cargo quede vacante en el país. Enviaron un proyecto al Congreso para la asunción presidencial del jefe del Parlamento -en esos casos de excepción-, pero no llegarían a tiempo.

Aunque, sin dudas, Jair Bolsonaro será el principal ausente en la ceremonía. Medios brasileños confirmaron que el mandatario saliente no estará presente en el acto de asunción de Lula Da Silva y viajará a Estados Unidos, a un resort propiedad de Donald Trump.

En este contexto, no habría una ceremonia clásica en donde el presidente saliente realiza el traspaso presidencial y participa del acto con el jefe de Estado entrante.

Se espera que Bolsonaro lleve a cabo un último discurso antes de que termine su mandato, en el que agradecerá a los 58 millones de votantes y anunciará su trabajo en la oposición al gobierno de Lula a partir del 2023.

Temor por el fallido atentado en el aeropuerto

La seguridad será un punto de abordaje clave en el entorno de Lula. Tras el último intento de atentado, se reforzaron los operativos de seguridad y se aumentó el número de agentes en las calles para ese día.

Un presunto artefacto explosivo detonó este fin de semana en el aeropuerto de Brasilia, según informó la Policía de la capital brasileña. Por el hecho se encuentra detenido el empresario George Washington de Oliveira Sousa, quien confesó haber planeado el atentado.

«Decidí elaborar un plan con los manifestantes del Cuartel General del Ejército para provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y la declaración del Estado de sitio para impedir la instauración del comunismo en Brasil«, declaró el empresario acusado como responsable del ataque.