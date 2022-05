La agencia rusa Sputnik y un durísimo artículo por la “traición” de Fernández a Putin

«La hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández a Putin no tiene límites», tituló la agencia de noticias rusa Sputnik, al criticar la última gira del mandatario nacional por Europa. «Avala el genocidio de Kiev en el Donbás, y a los batallones nazis que lo ejecutaron durante los últimos ocho años», señaló la agencia en un artículo publicado por el periodista Javier Benítez.

En la nota de opinión también señalan que el presidente argentino tiene una «memoria selectiva». «El nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso, está fuera de duda y fuera de concurso. Y es que luego de que Rusia haya sido la gran ayuda de Argentina al suministrarle vacunas Sputnik V para combatir la pandemia (…) ahora se despachó a gusto en su visita a Alemania», indicó el sitio en los últimos días, citando un tuit del mandatario nacional agradeciendo el recibimiento de Olaf Scholz, canciller alemán.

«Por supuesto, huelga pedirle que realizara manifestaciones sobre el genocidio, las torturas, los asesinatos a ancianos, mujeres y niños que sistemáticamente ha venido realizando el régimen de Kiev desde 2014, al amparo de la propia Alemania, y también de Francia, que en todo momento hicieron la vista gorda y no hicieron nada para que Ucrania cumpliera con los acuerdos de Minsk. Tampoco lo ha hecho la ‘comunidad internacional’ en su conjunto, ni la propia ONU«, argumenta Sputnik.

En otro tramo de la nota, la agencia rusa señala: «El presidente de un país con un 37,3% de población que vive por debajo de la línea de la pobreza y donde muchos millones no acceden a alimentos, se propone venderle alimentos a Alemania». También hay una mención a Vaca Muerta.

«Fernández le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta (…) Es decir, va a ofrecer gas de esquisto a un país como Alemania, que supuestamente ha firmado ciertos compromisos con el medioambiente y la Agenda 2030. Como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje», agrega.

«No entiendo esas cosas. Uno piensa, Argentina estaba en la ruina, no tenía vacunas, y estaba ‘colgada’ por el FMI cuando Rusia le ayudó. La cancillería de Bolsonaro, que es un desastre, se portó un poco mejor porque hizo todo los posible para no condenar a Rusia», concluyó la agencia rusa citando al doctor en Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha Beaklini.